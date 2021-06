Casado trata de esquivar la imputación de Cospedal: "No me corresponde valorarlo"

El Partido Popular trata de esquivar la imputación de la que fuera secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal, en la causa de la Operación Kitchen. Génova busca que este asunto no les salpique en estos momentos en los que las encuestas muestran les dan una subida y por ello, en su visita a Ceuta de este jueves, Pablo Casado no ha entrado a hacer ningún tipo de valoración sobre este asunto.

El líder del PP ha asegurado que "hace cuatro meses ya dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar y que nada tienen que ver con mi responsabilidad como presidente del PP".

Casado tampoco explicaba si el Comité de Derechos y Garantías del PP va a abrir o no un expediente informativo a Cospedal. En Génova aseguran que su exsecretaria general ni está procesada ni actuaba en el ejercicio de un cargo público en los hechos que se investigan.

Pero los Estatutos del PP, en su artículo 22 indican que el Comité de Derechos y Garantías de la formación "procederá a la apertura de un expediente informativo" cuando un "afiliado" sea imputado por haber incurrido en "conductas que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se hayan cometido se consideren incompatibles con las obligaciones y deberes éticos que establecen estos Estatutos".

Polémica por unos abucheos a la prensa

Una visita que no ha estado exenta de polémica ya que unos ciudadanos que se encontraban viendo la comparecencia de Casado han abucheado a los periodistas cuando realizaban las preguntas sobre Cospedal pidiéndoles que hablaran "de Ceuta" y diciendo "ahora tenemos un presidente nuevo". "Estoy bastante de acuerdo con esos caballeros", ha asegurado el líder del PP.

Tras lo sucedido, desde Génova se han apresurado a informar de que "el público" presente en esa rueda de prensa "eran ciudadanos que se han parado espontáneamente". Por lo tanto, "las quejas escuchadas ante las preguntas de algunos medios no se han producido por parte de ningún militante del PP, sino por ciudadanos anónimos que se han parado a presenciar las intervenciones".