Indignación en el sector del ocio nocturno por las nuevas imposiciones de Sanidad

El documento impuesto por el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas y que contiene las medidas a aplicar en una suerte de nueva desescalada que culminará cuando el 70% de la población esté vacunada, algo que Pedro Sánchez prometió que ocurría a mediados de agosto, ha provocado el descontento en el sector del ocio nocturno, uno de los más castigados por la pandemia provocada por el covid-19.

Y es que las discotecas y pubs no podrán abrir más allá de las 3 de la madrugada (y no en todos los casos) siempre y cuando la comunidad autónoma en la que se encuentre el local esté en nivel de alerta 1, es decir con una incidencia acumulada menor a 50 casos por 100.000 habitantes. No obstante, sus pistas de baile permanecerán cerradas y el aforo no podrá superar el 50% en el interior. El consumo se hará en mesas de seis en el interior y de 10 en exterior.

La Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche) ha lamentado "que el Gobierno central haya renunciado a planificar la desescalada de los próximos meses, que es lo que va a tardar en llegar la nueva normalidad, para un sector que lleva 15 meses sin actividad económica". Y es que explican que abrir solamente hasta las 2 de la madrugada (hora prevista en un primer borrador), sin pista de baile y manteniendo a la gente sentada es inviable económicamente.

"Necesitamos recuperar las pistas de baile acotadas perimetralmente y con limitación de aforos, poder utilizar las barras y que la gente esté de pie en espacios diferenciados por grupos". Consideran además que el seguir prohibiendo en este sentido y estableciendo limitaciones tan estrictas fomenta otro tipo de prácticas, como los botellones o las fiestas en los pisos, más peligrosas.

En este sentido, vuelven a advertir de que no utilizar los 10.000 locales de ocio nocturno que quedan abiertos, tras el cierre definitivo de casi el 43% de los que había antes de la pandemia, para ofrecer una alternativa de ocio reglado es "una auténtica barbaridad y temeridad sanitaria". Eso sin contar el grave problema económico al que se enfrentan sus más de 100.000 trabajadores que permanecen en ERTE desde hace más de un año.

"Es absurdo que sean las mismas medidas que el año pasado" para este sector, cuando nadie estaba aún vacunado y la situación -y sobre todo la perspectiva y riesgos existentes- era mucho más negativa, lamenta en declaraciones a Libertad Digital Ramón Mas, presidente de España Noche. Además, los locales se han preparado para ser espacios seguros con sistemas de ventilación y renovación de aire y son partidarios se establecer registros de clientes para facilitar el trazado de contagios en caso de brote.

Mas alerta también de los riesgos que esta decisión acarrea de cara al turismo y en plena campaña veraniega. Y es que una parte importante de los turistas se sienten atraídos por nuestro país por su oferta de ocio nocturno. "Si vamos a estar cerrados a las 2 vamos a dejar de ser competitivos a ese nivel".

Madrid no acatará

La orden ha provocado también la indignación de algunas comunidades autónomas (Madrid, País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y Murcia han votado en contra), ya que algunas, como Madrid, se han opuesto desde el principio a este planteamiento puesto que solo se aplica en los territorios con los niveles de alerta más bajos.

La Comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso está en contra de las propuestas de restricción que quiere imponer el Ministerio de Sanidad por "inoportunas, teniendo en cuenta la actual situación epidemiológica y el avance en la vacunación, y después de que cada comunidad autónoma haya desarrollado su propia normativa tras el fin del Estado de alarma. Por lo tanto, Madrid seguirá aplicando las medidas contempladas en la normativa autonómica regional", han anunciado.

Los establecimientos de hostelería son lugares seguros y aliados para superar esta crisis. No pueden pagar la ineficacia del gobierno de Sánchez. Por eso @ComunidadMadrid seguirá aplicando la normativa autonómica. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 2, 2021

Este mismo miércoles, antes de la reunión del Consejo Interterritorial, Enrique Ruíz Escudero ha recordado que el consejero madrileño de Justicia en funciones, Enrique López, estuvo reunido antes de ayer con el sector del ocio nocturno para hacer un plan de desescalada "paulatina" y "con medidas muy controladas" para "tratar que esa actividad sea segura", siempre que la situación epidemiológica y asistencial lo permita.

"No entendemos por qué ahora el Ministerio de Sanidad, después de tantos meses de falta de liderazgo, solo aparece cuando la situación epidemiológica y asistencial empieza a ir bien", ha lamentado el consejero de Sanidad en funciones. Además, ha señalado que "la incidencia acumulada no es el indicador para tomar decisiones en cuanto a la vuelta a la normalidad".

Hostelería

En relación a la hostelería, se señala que en los territorios fuera de los niveles de riesgo el aforo permitido será de 50 por ciento en interior pudiéndose incrementar en un 10 por ciento si se aplican medidas de control de riesgos que garanticen un alto nivel de ventilación y control de la calidad del aire.

En las terrazas al aire libre se podrán ocupar la totalidad de las mesas permitidas debiendo asegurarse el mantenimiento de la debida distancia de seguridad un mínimo 1,5 metros entre las sillas de diferentes mesas. Además, se permite el servicio y consumo en barra, manteniendo la distancia antes mencionada, y las mesas tendrán un límite de 6 personas en interior y de 10 en exterior.

En los niveles de alerta 1 a 4 se seguirá lo establecido en el documento de Actuaciones de Respuesta Coordinada para el control de la transmisión de Covid-19, aprobado por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.