"Sondeo a pie de urna en el Zendal": la imagen de la "sublevación" contra Sánchez

El Mundo

"Bildu ya negocia en secretos los privilegios de los presos etarras". Estamos que lo tiramos, golpistas a la calle, prebendas para los etarras, que no pare la fiesta. Y las personas decentes a pagar el recibo de la luz.

Dice el editorial que "Sánchez estaba abriendo la puerta al privilegio de los asesinos más sanguinarios de la banda después de haberlos acercado en masa y sin exigirles a cambio arrepentimiento alguno o voluntad de colaborar con la Justicia al esclarecimiento de los centenares de crímenes sin resolver. El mismo Sánchez que no tuvo empacho en fotografiarse en la réplica del zulo de Ortega Lara del Memorial de Víctimas de Vitoria es el que a cambio de los votos de Bildu accedió a la histórica demanda del nacionalismo vasco y de la izquierda abertzale para controlar las cárceles". Y utilizando al Rey como escudo. ¿Sabe Sánchez que Ortega Lara está en Vox?

David Jiménez Torres alucina con que Sánchez tenga el morro de hablar de concordia. Recuerda cómo Rajoy, que tendría sus cosillas pero tenía más sentido común que el actual presidente, llamó a Sánchez para negociar el 155 en Cataluña tras el golpe del 1-O. "En el historial de este Gobierno está, precisamente, la reactivación de discordias profundas entre los dos principales electorados de la España democrática".

"El presidente no ha tratado a Casado como Rajoy lo trató a él; todos los pasos que ha dado en lo referente a Cataluña han sido o unilaterales o apoyados únicamente por Podemos". En lo referente a Cataluña, en lo referente a la pandemia, en lo referente a todo. Sánchez muestra cada día un insufrible desprecio por Casado y el PP, representantes de la mitad de los españoles.

"Escuchando al Gobierno uno concluye que hay una discordia con la que se encuentra francamente cómodo: la que se establece entre él y La Derecha. La Derecha no requiere interlocución ni cesión alguna. Ahora que se habla de la conveniencia de determinadas fotos, conviene señalar que el PSOE lleva tres años borrándose de la foto del 155 y estigmatizando a quienes también estuvieron en ella. ¿Eso es concordia?". Sánchez lleva tres años escupiendo a la oposición –a cualquiera que discrepe con él, en realidad–, lanzando a sus voceros mediáticos a patear a los españoles que no piensan como él, mientras mima a gentuza como Otegi y los rufianes. Eso es lo que ha desgastado a Sánchez, pero son tan sectarios que ni Su Persona ni sus vasallos lo quieren ver. Y no hay vuelta atrás.

El País

A el periódico de Sánchez le ha venido la Kitchen a ver. "El juez acorrala al PP de Rajoy por espionaje ilegal a Bárcenas". ¿Pero Bárcenas no era el malo? Uno pensaba que al corrupto oficial de España se le puede espiar legal o ilegalmente. En realidad se le puede hacer de todo. Después de lo que han dicho de él, ahora El País nos lo quiere convertir en víctima.

"La imputación de Cospedal enturbia la campaña de Casado contra los indultos", dice Javier Casqueiro. ¿Y qué tendrán que ver lo cojones para comer trigo?, dirán. Veamos. "El ruido sobre la corrupción en el PP torpedea la estrategia de la nueva dirección de pasar página sobre su peor pasado y frena sus expectativas ante el PSOE". La corrupción del PP está tan sobada que ha perdido el brillo y el color, huele a viejuno. Ya se puede poner La Sexta a machacar con programas especiales que lo único que va a conseguir es que la audiencia cambie de canal.

"La corrupción es el presente del PP", lanzó Adriana Lastra, dice con entusiasmo Casqueiro. Chico, te cuento, cada vez que esta histérica faltona abre la boca sube el pan. Ese odio, esa mala baba, revuelve los estómagos. Venden en El País que los indultos no pasarán factura a Sánchez porque faltan dos años para las elecciones y ya nadie se acordará de ello. Pues ni te cuento Bárcenas y la Kitchen.

Josep Ramoneda, otro de los muchos radicales que escriben en este periódico dice que "el presidente Sánchez ha captado una oportunidad para devolver poco a poco el conflicto catalán a la política. Y el aspirante Casado pretende convertirla en su gran oportunidad para conquistar el poder, sin reparar en gastos". "Evidentemente si hubiera acuerdo en la estrategia con el primer partido de la oposición sería más fácil. Pero Casado sólo mira al poder sin querer ver que su posición da gasolina al unilateralismo y pone en evidencia su exaltación de la unidad de España". Oye, Ramoneda, ¿ha llamado Sánchez a Casado para hablar de una estrategia común en Cataluña? ¿Ha intentado algún acercamiento a Casado como hizo Rajoy con con Sánchez con el 155? No, padre. Ya lo hizo con los decretos de estado de alarma, cuando se negó sistemáticamente a hablar con Casado y se los presentaba para que se los votara, esto son lentejas. Pero si hasta el PNV se quejó. Sánchez ha decidido gobernar con y para lo más radical de España y despreciar al resto. Y eso es lo que va a acabar con él.

ABC

"La imputación de Cospedal señala al PP de Rajoy". Al PP jubilado. Dice el editorial que "la dirección del PP debe tener claro que también sus votantes quieren un corte real con la corrupción. Es necesaria la consolidación de una etapa sin mancha. El caso Kitchen tiene una cara sucia y cruzada de intereses que van de lo público a lo privado, y a la inversa. Por eso es hora de respuestas y no de más evasivas". Que las dé quien las tenga que dar.

Y una cosilla, "la investigación tiene que avanzar con mayor celeridad porque esta pieza separada sobre Villarejo lleva abierta cuatro años y no hay visos de que llegue pronto a juicio oral. La justicia tiene sus ritmos, sí, pero los ciudadanos investigados también tienen sus derechos contra la perpetuación de los estigmas y su presunción de inocencia". Y además aburren al personal, se apolillan y pierden interés.

De rabiosa actualidad es el "temazo" de la plancha de Carmen Calvo.

Dice Álvaro Martínez que "al parecer, en la España sanchista en la que sube más de un 40 por ciento el precio de la luz, no es relevante el lagartazo eléctrico que, con el consentimiento del Ejecutivo, recibirán los españoles y las españolas (como diría Sánchez) cuando abran la factura. Lo verdaderamente importante es quién plancha y quién pone la lavadora en casa, al menos según la teoría de la insigne egabrense que vicepreside el Gobierno". Debería ir pensando en la jubilación.

María Jesús Pérez dice que "Carmen Calvo, se pone pico y pala a desviar la atención con su trampa feminista del mes. 'El temazo no es a qué hora se pone la plancha, sino quién la pone', aduce. Pues vice, querida, el temazo no es el machismo, no, es que suben ustedes la luz y punto". Están realmente asustados.

"Como los despropósitos de todo lo que lanza este Gobierno no vienen solos, como quieren incentivar el teletrabajo y la jornada laboral de cuatro días, pues ponen el precio de la luz más caro de la historia a la hora del trabajo —entre las 10 y las 14 horas— y consiguen el efecto contrario: que la gente no teletrabaje desde casa y trabaje en la oficina de nuevo. Nos desgobiernan los mismísimos Hombres de Paco". Qué dices mujer, no compares, los Hombres de Paco son un equipazo de primera comparados con el Gobierno. Seguro que a ninguno de los hombres de Paco se le ocurriría una estrategia como la de Darias y Simón con la Astrazeneca.

Alberto García Reyes divisa "una izquierda libertadora que hace pasar calor en verano y frío en invierno a los pobres en sus casas mientras el ministro de los desfavorecidos nos salva del caos prohibiendo las bebidas con cafeína". Y las Galletas Príncipe.

Como dice Ignacio Camacho, "qué cansancio debe de provocar el oficio de trompetero del sanchismo, siempre obligado a contorsiones y piruetas para mantener el equilibrio entre tanto cambio de opiniones y de principios". Al final nos van a dar penilla los Ferreras y El País. La verdad es que tienen que hacer encaje de bolillos con esta pandi.

La Razón

"La baza de Sánchez: Europa tumbará el fallo del procés". Dice Carmen Morodo que Sánchez quiere que el tribunal europeo arrastre a nuestro Tribunal Supremo por el barro.

"Los indultos se han convertido en un pulso entre el Gobierno y el Tribunal Supremo". "La información del Ejecutivo apunta a que el fallo del TEDH puede estar listo en año y medio o dos años, no es un plazo fijo, pero esta previsión abre la puerta a que pueda coincidir, según los cálculos, con las próximas elecciones generales. Y esto es con lo que sueña Moncloa: con poder acudir a estas elecciones con el aval de Europa al tortuoso camino que abren los indultos a los secesionistas". A ver si lo he entendido bien. Sánchez y su equipo de lumbreras creen que a la peña le va a encantar que un tribunal extranjero, por muy europeo que sea, se ponga de lado de los indepes e insulte a un tribunal español con el apoyo del Gobierno. ¿No cuentan con que los votantes —españoles, al fin y al cabo—se cabreen y lo vean como la última traición de Sánchez? Un suponer, vaya. En fin, ellos son los listos, sobre todo Iván.

Julián Cabrera ha visto en lo de la Astrazeneca un verdadero CIS, que el Gobierno no quiere ver como no quiso ver lo de Ayuso. "La escena mostraba a los ciudadanos llamados a recibir la segunda toma de la vacuna contra el covid y dos cordones perfectamente establecidos a la llegada para distinguir sendas filas, una para quienes tras haber recibido la primera toma de AstraZeneca optaban por inocularse en esta segunda dosis la de Pfizer en línea con la recomendación del Ministerio de Sanidad es decir, del gobierno de la nación, y la otra para quienes preferían optar por no mezclar y repetir nuevamente con AstraZeneca, de acuerdo con la recomendación de las autoridades del gobierno regional de Madrid. El contraste entre una y otra era realmente indicativo teniendo en cuenta que en la primera cola casi no había un solo alma, sencillamente porque todas las personas que habían acudido a la llamada para recibir la "toma-2" habían optado por la segunda". La gente huyendo en masa de la recomendación de Sanidad, es la confianza que inspira el Gobierno. "Lo del Zendal fue un sondeo a pie de urna". Ya le dará la vuelta Tezanos.

José María Marco dice que es que ya nadie cree una palabra del dirigente político más embustero de la Historia. "Es la pérdida generalizada de credibilidad en que ha incurrido el Gobierno El penúltimo caso es el de las vacunas y la sublevación general contra el cambio de marca sin criterio médico. De fondo, está la podemización del PSOE y del Gobierno, ocupado por obsesiones ideológicas que a nadie le merecen el menor respeto. El cinismo y la falta de respeto por la verdad han acabado poniendo de relieve su falta de preparación, su rigidez, su sectarismo". Sobre todo su sectarismo, ya no pueden más ni los socialistas (los de verdad).

Por cierto que Carmen Morodo cuenta en otra información –esta muchacha está explotadísima– que el PP ha entrado otra vez en "pánico". "Cospedal es el muro de Rajoy". Casado entra en pánico con una facilidad pasmosa. Mira Pablo, te voy a dar un par de recetas contra la ansiedad. Primero una tila, o algo más fuerte si ves que no puedes respirar. Y después, imprescindible no leer El País ni ver La Sexta durante un par de días que durará el "temazo". En una semana estás como nuevo.