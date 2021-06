A partir de este domingo casi 139.000 inscritos podrán votar a los tres candidatos que aspiran a liderar Podemos en el marco de la cuarta Asamblea Ciudadana de la formación. Son las primeras elecciones a las que no concurre Pablo Iglesias, aunque sí ha dejado claramente marcado el guion para este cambio de ciclo que liderará la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Por ese motivo, muchos de los inscritos en Podemos se cuestionan para qué sirven estas elecciones y denuncian la escenificación de un proceso democrático interno que "siempre beneficia a la cúpula".

El método de votación para determinar los integrantes del Consejo Ciudadano Estatal es el sistema DesBorda, el mismo que se ha empleado en otras asambleas. El método lo creó Pablo Echenique y aunque la elección del secretario general y el Consejo Ciudadano Estatal son independientes, las candidaturas cuentan listas vinculadas al máximo órgano de dirección entre asambleas. Dicho de otro modo, Iglesias (y ahora Belarra) siempre gana.

Belarra encabeza la candidatura Crecer, seguida por la titular de Igualdad, Irene Montero, como número dos. La lista también agrupa a numerosos dirigentes de la formación, incluidos once coordinadores autonómicos. En su código ético, propone la posibilidad de eximir a miembros del partido del compromiso de renunciar al cargo público o interno en caso de condena o procesamiento, si se producen en el marco de un "contexto de acoso judicial con intenciones políticas".

Solo hay dos candidatos dispuestos a enfrentarse a la lista oficialista de Belarra: el edil de Podemos en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Esteban Tettamanti, y el militante crítico Fernando Barredo.

Barredo, el podemita que llevó a Iglesias a los tribunales

Fernando Barredo, el escultor reconvertido en político, se presenta como cabeza de lista de la candidatura Nuevo Impulso. Ya se enfrentó a Iglesias en Vistalegre III, y después le denunció ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de falsedad, fraude y corrupción. Barredo asegura que aquellas elecciones que ganó Iglesias y en las que sólo participó un 10% de los inscritos fueron ilegales porque se incumplió la normativa de la formación y hay que anular los resultados.

Fernando Barredo

Ahora ha pedido una nueva investigación interna contra Belarra a la que acusa de ser "juez y parte" en estas elecciones. También habla de "opacidad absoluta" y falta de igualdad de condiciones en el proceso electoral interno.

La labor de Barredo como azote de la casta de Podemos ha podido llegar a costarle la vida. En julio de 2017 un hombre con casco de motorista le pegó una paliza de muerte en su propia casa y le rompió el tabique nasal, un hueso orbital y el cráneo por varias partes, además de provocar fisuras en una vértebra. Poco después se detuvo a un abogado de Podemos en Castilla-La Mancha y a su hijo como presuntos autores de la agresión.

Tettamanti: "Recuperar los principios éticos"

Tettamanti presenta la lista Podemos Horizontal, formada por miembros de base que exigen "una profunda reestructuración interna" en Podemos. A nivel territorial, apuestan por la participación en pequeños y medianos municipios. Y a nivel ético insisten en que "una persona debe ocupar únicamente un cargo, percibir un salario equivalente a tres salarios mínimo y que las personas que vayan en las candidaturas sea por mérito y militancia y no por afinidad o amistad".

Esteban Tettamanti

También propone eliminar "el sistema DesBorda y las listas plancha, que benefician siempre al oficialismo". El concejal, militante de Podemos desde las elecciones europeas de 2015, ha denunciado la falta de transparencia por parte de la Ejecutiva de Podemos con los resultados de todas las votaciones internas: "No lo entendemos nadie de la militancia. Cuando recibimos los resultados, nos llegan los porcentajes, pero no recibimos la cantidad de votos emitidos. No lo entendemos", ha explicado a Libertad Digital.