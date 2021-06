La Fiscalía pide archivar la querella contra Marlaska por prevaricación en el cese de Pérez de los Cobos

La Fiscalía ha solicitado a la Sala Penal del Tribunal Supremo archivar la querella presentada por Vox contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por delitos de prevaricación u obstrucción a la justicia, tras el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos.

El pasado mes de marzo, el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo nº 8 de la Audiencia Nacional anulaba el cese de Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid y condenaba al Ministerio de Interior a su reingreso en el puesto. Según la sentencia, "se cesó al recurrente por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento". Tras dicha sentencia, Vox presentaba una querella contra Grande-Marlaska, el secretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez, y la directora de la Guardia Civil María Gámez.

En el escrito de 8 páginas de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el Ministerio Público solicita a la Sala Penal del Supremo inadmitir la querella y el archivo de la causa "por no ser los hechos que se describen constitutivos de delito".

Sobre el posible delito de prevaricación, la fiscal Pilar Fernández Valcarce afirma que "no todo supuesto de nulidad administrativa, incluso por desviación de poder, supone la existencia de un delito". "Que se trate de un cargo de libre designación y que el cese no hay sido correcto, no nos sitúa necesariamente en el ámbito del derecho penal", añade.

"El control ordinario sobre la legalidad de la actuación de la Administración corresponde a los tribunales de esa jurisdicción, sin que se vislumbre en el retrato de la querella el plus exigible, resolución injusta y arbitraria. Los hechos relatados en la querella tampoco sería constitutivos de un delito de obstrucción a la justicia", concluye.