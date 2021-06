"Los socialistas constatan incrédulos que el 4-M se traslada a escala nacional"

El Mundo

"Sánchez impondrá los indultos contra el 61% de los españoles". Dice el editorial que "debe de creer el presidente que los españoles seguimos siendo menores de edad; que, pobres de nosotros, no sabemos lo que de verdad nos conviene; y que él ha llegado para iluminarnos y pastorearnos. Y, así, sus altavoces mediáticos y afines —cada vez menos, todo hay que decirlo— repiten el mantra de las bondades del indulto a los presos del 1-O esperanzados en que la propaganda cale. Pero va a ser que no". Tampoco los socialistas de base lo ven con buenos ojos. "Sánchez va a perpetrar esta indignidad en contra también de quienes le respaldaron en las urnas, lo que explica su desplome electoral". No solo por eso. El currículum de Sánchez está repletito de indignidades y hasta ahora salía de rositas de todas ellas. La chulería de los indultos por mis santos solo es la gota que colma el vaso.

Federico Jiménez Losantos fecha en el 4 de mayo el principio del fin. "El PP de Madrid brindó a la derecha un cartel victorioso, y gracias a la resistencia de Vox, el PSOE ha empezado a recibir el castigo electoral que su infinita felonía merece. El indulto al golpismo catalán lo hunde, semana a semana, frente a una oposición con cara y ojos. Es el primer caso de indulto que condena a muerte política al indultador".

El País

"Sánchez intensifica su presencia en Cataluña para facilitar el diálogo". El diálogo, ya, al periódico sanchista se le llena la boca de diálogo. "Pasado lo peor de la pandemia del coronavirus, Cataluña vuelve a estar en el centro de la política española". Qué castigo, por Dios, qué castigo.

Cuenta que, prácticamente, Sánchez va a trasladar Moncloa a Barcelona.

"Esta agenda evidencia la importancia para la Moncloa de mantener buenas relaciones con la sociedad civil barcelonesa en un momento en el que se ha retomado el diálogo con la Generalitat". Mientras, se cisca en la sociedad civil del resto de España. Hala, hala, que le vaya bonito con sus amigos indepes. El resto de los españoles le esperamos en las urnas.

Juan Luis Cebrián, perro viejo, no se deja engañar por la retórica del periódico sanchista que tantos años dirigió. "Sánchez pretende convertir un instrumento jurídico destinado a aliviar, de manera individualizada, el sufrimiento personal de los penados que se arrepientan del delito, en un arma política tendente a garantizarle su permanencia en el poder". Y punto pelota. Aunque ni Cebrián ni Caño pintan ya nada en este periódico.

"PSOE y PP retoman el duelo", dice Anabel Díez. Me froto las manos ante un artículo que adelanta un vibrante duelo entre Sánchez y Casado en el Congreso, pero Anabel me agua la fiesta. Que Sánchez se pira a Argentina. ¿Dónde está entonces el duelo, Anabel?

"Los populares no han conseguido disimular la incomodidad que les produce la convocatoria de la manifestación contra los indultos del Gobierno. El primer partido de la oposición no está cómodo con el de Santiago Abascal en un frente unido que rememora la foto de Colón de febrero de 2019". "El próximo domingo, con foto o sin foto en Colón, el PSOE situará unida a la derecha y a la ultraderecha". Casado cuenta con una foto mucho más dañina. La de Sánchez con Junqueras y Otegi, un PSOE que gobierna con y para indepes y proetarras contra el resto de España.

ABC

"La gran empresa alerta de la politización de las ayudas de la UE". Dice el editorial que "no existe ningún organismo independiente que fiscalice esos fondos con criterios de equidad o mérito empresarial, como exigió la oposición a Sánchez en el Congreso, y no existe una tabulación específica de criterios empresariales para poder concurrir a su reparto. Por eso, el riesgo de que Sánchez y su equipo económico adjudiquen proyectos a dedo por simpatía política es muy notable". No es un riesgo, eso hay que darlo por hecho. Mire, si es usted empresario y no ha doblado la cerviz ante Su Persona, le ha aclamado y aplaudido olvídese de ver un euro.

Álvaro Martínez está muy indignado con Ábalos. Algunos todavía tienen la capacidad de indignarse con el sanchismo. "Además de tomar por bobos a los españoles, lo más políticamente indecente del discurso de Ábalos (bueno o de esa verborraica sucesión de palabras atropelladas) es que no contuvo ni un solo reproche hacia los condenados por intentar un golpe de Estado. Ni uno. Todo, a su juicio, es culpa del PP". En su huida hacia adelante tras el ayusazo, Sánchez ha optado por la estrategia de nombrar enemiga a toda España y abrazarse a Junqueras y Otegi. Siéntate a ver cómo se despeña por el barranco con una bolsa de palomitas, Álvaro, y relájate.

La Razón

"La mayoría desliga a Casado y culpa a Rajoy de la Kitchen". ¿Ves, Casado? No hay que entrar en pánico antes de tiempo. Marhuenda ya avisa. "La izquierda política y mediática utiliza el caso Kitchen dentro de una estrategia partidista muy bien orquestada. Los escándalos que afectan al PP son estirados como un chicle", "estamos en un todo vale con tal de atacar al PP, porque políticos y periodistas están al servicio del bien mayor que es la continuidad de Sánchez". La mayoría de esos periodistas de los que te quejas están en la nómina de tu cadena hermana La Sexta, la tele más sanchista. Así que eleva tus quejas a tus jefes de Atresmedia.

Pese a la Kitchen, el PP empieza la semana con buen pie. "El PP remonta con un 30% del voto".

"Las elecciones autonómicas de Madrid del 4-M confirmaron el fin de la travesía del desierto por parte del PP, y el aglutinamiento de la mayor parte del voto en torno a los populares, por primera vez desde 2011". "Los socialistas constatan incrédulos que lo que les ha sucedido en Madrid se traslada a la mayoría de autonomías, y a escala nacional. Creían que las cesiones a Unidas Podemos y a independentistas desde su llegada al poder en junio de 2018 no iban a pasar factura". Y en su infinita arrogancia, Sánchez pisa el acelerador y se embarra con unos indultos que nadie entiende, arremete contra los jueces y contra media España para defender a capa y espada a quienes nos insultan, nos agreden e, incluso, en el caso de los proetarras, nos mataban. Vamos bien.