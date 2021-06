El chantaje de Sánchez: ¿es usted un progresista modélico o un reaccionario resentido?

El Mundo

"Junqueras asume los indultos de Sánchez pero exige el referéndum". Definitivamente nos toman por tontos. Qué casualidad, oye. La carta de amor enviada a La Sexta no ha podido ser más oportuna. Ferreras, con su habitual sobreactuación, entró ayer en éxtasis.

"Entusiasmo en el Gobierno por el 'sí' de Junqueras a la 'operación indultos': creen que aplaca la crítica interna". Como si a Sánchez le importara la crítica interna o externa.

Iñaki Ellakuría comenta lo feliz que se le ve a Sánchez en Cataluña. "Si Sánchez en Madrid se muestra como un hombre bunkerizado en su palacio presidencial, cada vez más incómodo con la realidad social y política que le rodea y no puede someter, en Cataluña respira hondo, es jaleado por el momento como un gran estadista. Es lejos de los 'fachas vengativos' que el próximo domingo abarrotarán la plaza de Colón donde renace el líder socialista". Pues si los catalanes lo quieren se lo regalamos encantados. Se lo enviamos vía urgente y certificado con una única condición: no admite devolución.

Como dice el editorial, "todo suena a película ya vista. En una reveladora maniobra de sincronización, Junqueras ha filtrado a medios independentistas y afines a Sánchez su voluntad de aceptar los indultos a cambio de renunciar a la vía unilateral". Lo mismo espera que le demos las gracias. "Causa vergüenza que Sánchez y sus altavoces mediáticos corran ahora a recalentar la agotada tesis del apaciguamiento". El embeleso de Ferreras ayer con Sánchez y Junqueras era patético, estaba rendido, entregado. Como dijo una compañera, sólo le faltó entregar a Sánchez el Premio Nobel de la Paz. Bochornoso.

"El Gobierno de España ha asumido como propias las tesis del separatismo según las cuales la aplicación de la ley esconde un ánimo de venganza impropio de democracias plenas". Sánchez quiere vender que los indepes son los buenos de la película y los que no traguen las ruedas de molino de Moncloa, unos vengativos revanchistas malas personas.

Al margen del tostón catalán, la justicia le arreó ayer una bofetada a la ministra de Sanidad que me ha dolido hasta a mí. "La Audiencia Nacional suspende la orden de Sanidad que impone restricciones a Madrid". Que era de obligado cumplimiento decía la tía con una chulería propia de su jefe. Pues toma.

El País

"Junqueras allana los indultos al alejarse de la vía unilateral". La misiva milagrosa empieza diciendo que "comienza a andar una nueva Generalidad republicana". Y los medios sanchistas se licuan. Dice el editorial que la cartita del Mandela de Ábalos "es una rectificación respecto de sus anteriores posiciones y de las de su partido". Pero como recuerda Pablo Planas en Libertad Digital, eso ya lo habían dicho antes. "Las extensiones mediáticas de la Moncloa subrayan al respecto que ERC ha abandonado la vía unilateral, que plantea una vía escocesa. No es ninguna novedad. Los republicanos quieren negociar, sí. Lo vienen diciendo desde que sus líderes entraron en la cárcel o se fugaron, como Marta Rovira. Pero plantean un modelo de negociación muy peculiar. Son como esos atracadores que se presentan en una oficina bancaria y les dicen a los trabajadores que, si colaboran y hacen lo que se les ordena, nadie saldrá herido".

"La política, dentro del marco constitucional, debe conducir a la sociedad catalana lejos del abismo. Las palabras de Junqueras no garantizan nada, pero van en la dirección correcta". Puf, qué flojos en El País, deben estar cabreados porque la carta no se la envió a ellos.

Ni rastro en portada del revolcón que le ha dado Ayuso a Darias. A cambio, lleva esta información: "Así avanza la vacunación en España: todas las comunidades, excepto Madrid, ya citan al grupo de 40 a 49 años". Para mandarles al diván del psiquiatra.

El País reconoce que tanto Darias como el propio periódico son unos mentirosos. "Sanidad admite que sus restricciones para la hostelería no son obligatorias y volverá a negociar con las comunidades". "Eran, a priori, de obligado cumplimiento". "Así lo reiteró ese día la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y así lo ratificó más tarde a este periódico una portavoz de Sanidad", que no se molestó en contrastar con juristas. "El tribunal ha impuesto medidas cautelarísimas para frenar las restricciones acordadas en el CISNS, aunque a efectos prácticos, según la nueva versión del ministerio, nada cambia, ya que Madrid no tenía estrictamente obligación de modificar ninguna de sus restricciones en vigor".

En su editorial del viernes este panfleto sanchista arremetía contra las autonomías, especialmente contra Madrid, y les exigía "lealtad". "Alegando que se trata de una imposición política arbitraria (Díaz Ayuso) o una invasión de competencias (País Vasco), las comunidades discrepantes han abierto una enorme grieta en lo que debería ser un marco de diálogo institucional entre administraciones", decía. "Se puede discutir si una medida es o no la más adecuada, pero una vez debatida y votada, tiene que aplicarse". ¿Va a retractarse El País ahora que ha quedado claro que el desleal es el Gobierno de Sánchez y Darias una embustera? Algún día el periódico del Ibex tendrá que pedir perdón, al tiempo.

ABC

"El secesionismo allana el camino a Sánchez". Como dice el editorial, "la carta de Junqueras ha sido un montaje. La decisión de Pedro Sánchez de indultar a los condenados por el proceso independentista de Cataluña es firme". La decisión ya estaba tomada no hacía falta ninguna carta, pero de qué va a vivir Iván Redondo si no monta un numerito también con esto.

"Estos prolegómenos de pleitesía entre unos sediciosos y nada menos que el presidente del Gobierno son solo la escenificación de un proceso de anestesia social, de modo que no solo se perdonarán sus delitos, sino que además debe parecer que se fue injusto con ellos, que sus penas son demasiado severas y, sobre todo, que el indulto reconducirá al separatismo hacia la senda del respeto a la legalidad. En la nomenclatura de Sánchez, quien crea eso será un progresista modélico, y quien lo rechace, un reaccionario resentido y vengativo, incapaz de entender la democracia. Esos son los términos de su chantaje emocional". Sánchez ahonda cada día más en su alejamiento de la sociedad normal española. Va de la manita de indepes y otegis insultando al resto de los españoles. Todo se pega menos la hermosura, dime con quién andas y te diré quién eres, o dos que duermen en el mismo colchó se vuelven de la misma condición.

La Razón

"Sánchez y Junqueras abren la vía al referéndum pactado". Marhuenda celebra alborozado lo del golpista republicano. "La carta de Oriol Junqueras es la constatación del fracaso de un proyecto rupturista y la excusa que necesitaba Sánchez para iniciar la tramitación de los indultos". "Ahora solo queda reconducir la situación y circunscribir el sueño independentista al terreno de la retórica y la propaganda".

"No hay duda de que Sánchez consigue su primer objetivo con la carta del líder independentista, porque es una victoria que le sirve de argumento para justificar los polémicos indultos. La siguiente etapa tiene la ventaja de que no es a corto plazo y el presidente del gobierno podrá alargarla en el tiempo con la inestimable ayuda de Casado y Abascal". Parece que la línea editorial de La Razón ha dado un volantazo hacia La Sexta, la cadena hermana.

Es más, Toni Bolaño sacude a Casado con misma saña que Sánchez o Ferreras. "Los indultos cogen fuerza porque Junqueras ha dado el paso y ha pillado a Casado con la gaseosa 2.0 de la Plaza de Colón perdiendo gas. Oriol Junqueras ha estado a la altura de la situación. Pedro Sánchez y Pere Aragonés también. La pregunta es si el PP de Pablo Casado lo estará. Tengo pocas esperanzas de que toquen de pies en el suelo. Le entusiasma más deteriorarlo todo, porque el PP ha dado la independencia a Cataluña porque simple y llanamente no cuentan con Cataluña". Son los independentistas los que no cuentan ni siquiera con la mitad de Cataluña. Caramba, qué transformación tan rápida.