El juez del caso Dina: "Es posible sostener la participación de Iglesias en los daños de la tarjeta"

Dina Bousselham y Pablo Iglesias. | Twitter

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha asegurado que "es posible sostener la participación" del exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, en los daños causados en la tarjeta de memoria del móvil de su exasesora Dina Bousselham.

En un auto de 17 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado García Castellón desestima el recurso presentado por la defensa de Bousselham contra la decisión del instructor de solicitar un informe a la Policía Científica sobre la tarjeta de la propia Bousselham para delimitar la posible responsabilidad penal de Iglesias.

El magistrado afirma que "la única explicación posible, a partir de los indicios recabados, para entender la inoperatividad de la tarjeta, es que los daños se causaran mientras estaba en poder del Sr. Iglesias, pues la micro tarjeta funcionaba en el momento en el que el Sr. Asensio se la entrega, y ya no lo hace cuando el Sr. Iglesias se la devuelve a Dina Bousselham".

"A partir de ahí", añade, "entiende este magistrado que, desde la provisionalidad del momento procesal en el que nos encontramos es posible sostener la participación del investigado en la producción de los daños, toda vez que no consta que nadie más entrara en posesión de la tarjeta".

García Castellón recuerda que ya remitió una exposición razonada al Tribunal Supremo solicitando la imputación de Iglesias por posibles delitos de revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa: "Pese a todos estos indicios, el Alto Tribunal entendió necesaria la práctica de una diligencia de análisis pericial del contenido de la tarjeta, y ello es precisamente lo que se pretende explorar con la diligencia acordada, cuya utilidad, en consciencia resulta plenamente confirmada por cuanto se acaba de exponer". El Supremo también indicó al magistrado que deberá citar a la propia Dina Bousselham tras recibir el informe de la Policía Científica.

"Se interpone recurso de reforma por la representación procesal de la Sra. Bousselham aduciendo, además la ausencia de denuncia, como presupuesto de procedibilidad. Este motivo no puede prosperar pues el delito que se pretende esclarecer mediante la práctica de esta diligencia, los daños informáticos, no requieren de previa denuncia ni del ofendido, de la persona agraviada por el delito, por lo que no se aprecia obstáculo procesal alguno que impida el esclarecimiento del hecho aparentemente delictivo", apunta el magistrado.

"Así las cosas, ambos motivos de impugnación tampoco pueden prosperar, debiendo desestimarse el recurso de reforma interpuesto por la acusación particular, representando a la Sra. Bousselham", concluye.

Fuentes del caso consultadas por LD afirman que el informe de la Policía Científica es "muy complejo" y aún podría demorarse "algunas semanas". En función del resultado del mismo y la citación de Bousselham, el magistrado deberá decidir si cita a Iglesias, que ya no está aforado ante el Supremo.