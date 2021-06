La Generalidad desobedece al TSJC y no reparte exámenes de Selectividad en español

Los miembros de los tribunales encargados de los exámenes de Selectividad no están repartiendo los exámenes en las tres lenguas oficiales de Cataluña, español, catalán y aranés. Incumplen de esa manera la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ayer emitió una resolución que indicaba expresamente que se distribuyeran copias de las pruebas en las tres lenguas.

Según denuncia la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB), los profesores preguntan a los alumnos a la entrada de las aulas si quieren el examen en catalán, aunque por primera vez hay carteles en los que se informa a los estudiantes de su derecho a escoger la lengua de su preferencia para la ejecución de las pruebas.

Esa es la única novedad en las Pruebas de Acceso a la Universidad en Cataluña con relación a años anteriores. Pero en contra de lo dictado por el TSJC, la mecánica es la habitual. Los estudiantes que prefieren hacer el examen en español deben solicitarlo expresamente a los profesores que vigilan el desarrollo de las pruebas.

El 13% pide exámenes en español

En una comparecencia ante los medios, la presidenta de uno de los tribunales, el emplazado en la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona, ha informado de que un 13% de los alumnos había solicitado la prueba en español. Ayer, la consejera de Universidades, Gemma Geis, de Junts per Catalunya (JxCat) aseguró que este porcentaje no llegaba al 5%. También apuntó que no pensaba acatar las instrucciones del TSJC porque según ella "la Selectividad no se toca".

También dijo que ya se estaba facilitando a los estudiantes hacer los exámenes en la lengua de su elección. Sin embargo, los alumnos no eran informados y si pedían el examen en español se anotaba la "incidencia" a "efectos estadísticos". Además, hay denuncias de que se está marcando en una lista a quienes piden el examen en español, práctica que se eliminó el año pasado pero que era norma hasta entonces.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha reconocido en rueda de prensa que no se estaban repartiendo copias de los exámenes en las tres lenguas y ha anunciado que la consejería de Universidades estaba preparando un recurso contra la resolución judicial.