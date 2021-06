Primer acto en Cataluña contra los indultos: "Los dirigentes rupturistas todavía siguen acosándonos"

Representantes de una veintena de organizaciones contrarias al proceso separatista se han dado cita esta tarde frente a la Delegación del Gobierno en Barcelona para mostrar su rechazo a la concesión de indultos a los líderes golpistas y exigir tanto al Gobierno como a la Generalidad que se reconozca la existencia de ciudadanos no nacionalistas y se respeten sus derechos. Además, han entregado un manifiesto a la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, titulado "Desde la lealtad hacia la convivencia" en el que se muestran contrarios a los indultos.

El presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, y el de Sociedad Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa, han manifestado que "los líderes separatistas no ofrecen actualmente garantías de lealtad que justifiquen la concesión de los indultos". También han pedido a la delegada un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicarles su posición antes de adoptar la medida de gracia.

En el manifiesto, sus promotores afirman que "muchos catalanes todavía no nos hemos recuperado del sufrimiento generado por los hechos de septiembre y octubre de 2017 y vemos con recelo y profunda desconfianza que las instituciones autonómicas siguen trabajando de forma sectaria para constituir la pretendida república catalana en vez de servir al interés general" e insisten en que "los dirigentes rupturistas y desleales con los valores de la democracia constitucional nos hicieron mucho daño: amenazaron nuestros proyectos vitales y nos enseñaron la antesala de una secesión que nos convertía directamente en extranjeros. Todavía siguen acosándonos".

El texto, que evita referirse a los dirigentes del golpe como golpistas apunta también que "la convivencia en Cataluña no puede reconstruirse sobre la impunidad de unos y la invisibilidad de otros. El camino no es olvidar los delitos cometidos por los desleales, enjuiciados con todas las garantías procesales, y marginar y silenciar a las víctimas de aquellas acciones".

Además avisan de que "no vamos a sonreír a los que despojan los edificios públicos de nuestros símbolos constitucionales, no vamos a complacer a los que eliminan la coexistencia lingüística de las instituciones y de la educación; no vamos a dejar de denunciar a los medios públicos de comunicación que hacen propaganda y sirven a la desinformación; no vamos a disculpar a los que pretenden destruir nuestra Nación democrática de ciudadanos libres e iguales; ni tampoco vamos a desistir de enfrentarnos a los que nos empobrecen".

"Los indultos ensanchan la herida"

En el manifiesto se apunta que "hay que dar pasos para conseguir la concordia e invitar a los rupturistas a que trabajen en la senda de la reconstrucción. Sin embargo, hasta ahora no lo han hecho y, además, se jactan de ello. En esas condiciones la concesión del indulto colectivo que promueve el Gobierno de la Nación no es útil para la sociedad, es una decisión con graves consecuencias para la justicia y la democracia. Ensancha la herida que queremos cerrar".

"El Gobierno de la Nación y las instituciones catalanas -sigue el documento- han de asumir que aquí hay secesionistas, pero también muchos catalanes que defendemos la España constitucional y pretendemos que se reconozcan nuestros derechos, más cuando reclamamos lo obvio: el acatamiento y respeto a la ley constitucional, el cumplimiento de las resoluciones judiciales y la garantía de los derechos de todos".

También se advierte de que "el diálogo entre catalanes es imposible si quienes están al frente de las instituciones autonómicas no aceptan nuestra existencia como ciudadanos con derechos y se niegan sistemáticamente a atender nuestras demandas. También fracasará si el Gobierno de España no se compromete a trabajar para un futuro común en el que quepamos todos los españoles".

Las entidades que suscriben el texto son Aixeca’t, Cataluña Somos Todos, Asociación por la Tolerancia, Asamblea por una Escuela Bilingüe, LaSilenciosaCat, Centro Libre. Arte y Cultura, Impulso Ciudadano, Societat Civil Catalana, S’ha Acabat, Plataforma de Policías Locales Represaliados por el Odio Nacionalista, Catalunya por España, Catalunya Peuple d’Espagne, Brigada de Limpieza Els Segadors del Maresme, Foro de Profesores, Politeia, Empresaris de Catalunya, Profesores por el Bilingüismo, Alternativa Ciudadana Progresista, Acció Civil Catalunya Sempre Espanyola, Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria y Estudiants pel Canvi.