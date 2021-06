La Generalidad elabora listas con los alumnos que piden examinarse de la Selectividad en español

Según denuncia la entidad Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la Generalidad no sólo ha desatendido las instrucciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que repartiera los exámenes de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en los tres idiomas oficiales de la región, español, catalán y aranés, sino que además ha vuelto a elaborar listas con los estudiantes que solicitan hacer el examen en español.

En una nota de prensa la AEB asegura que "nos han indicado que se han elaborado listados en los que consta, junto al nombre del alumno, el idioma en el que han elegido realizar el examen". Según la entidad, "de acuerdo con las informaciones que nos han ido llegando de alumnos que realizan la PAU y vocales de sus tribunales hemos podido constatar que en vez de poner a disposición de los estudiantes los exámenes en los tres idiomas oficiales para que, tal como establece el auto de 7 de junio, cada uno individualmente elija con total libertad aquel que prefiera se ha optado por formular preguntas que dotan de preferencia a la elección del idioma catalán sobre otros".

Las preguntas que realizan los profesores son las siguientes: "Et va bé rebre l’enunciat en català dels exàmens que no són de llengua?" (Te va bien recibir el enunciado en catalán de los exámenes que no son de lengua) y "A qui li va bé rebre l’enunciat en català?. Aixequeu la mà" (¿A quién le va bien recibir el enunciado en catalán? Levantad la mano). La AEB considera que "estas fórmulas, además de mantener la preferencia por una de las lenguas oficiales frente a otras suponen que el alumno ha de significarse en su elección, cuando el Auto del TSJC indicaba que la elección debería ser hecha de manera individual por el alumno".

"La Selectividad no se toca"

En la denuncia presentada en el TSJC, la AEB subraya que "las irregularidades que se acaban de señalar confirman la voluntad de desacato al Tribunal que ya había puesto de manifiesto la consejera de Investigación y Universidades en su comparecencia del mismo día 7, en la que no solamente criticó con dureza la decisión, sino que, además, puso de manifiesto su voluntad de realizar la PAU de la misma forma que los años anteriores.

Gemma Geis (JxCat), la titular de la consejería se opuso frontalmente a las medidas cautelarísimas dictadas por el TSJC, declaró que la lengua vehicular en la enseñanza era en exclusiva el catalán, que "eso no es interpretable ni negociable" y que "la Selectividad no se toca".