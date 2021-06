"Los perros olisquean el miedo" del PP con la protesta de Colón

El Mundo

"El PP moviliza su artillería contra los indultos para calentar Colón". "Al menos de palabra", reconoce Juanma Lamet, porque los principales dirigentes territoriales han excusado su presencia. Feijóo tiene cita con el Papa, Mañueco con el dentista, Juanma Moreno Bonilla no puede faltar a las primarias del PSOE, y así. Todos "animaron la convocatoria con sus declaraciones", pero hicieron mutis por el foro.

"Curiosamente, quien no se sumó ayer a esa efervescencia discursiva fue Pablo Casado, al que el organizador del desayuno informativo le ofreció pronunciar unas palabras contra la política del Ejecutivo en Cataluña. Pero lo declinó". A Casado se le nota a la legua que va a rastras. A Casado se le nota siempre todo.

Federico Jiménez Losantos dice que "el Mandela de Ábalos, o sea, Mandelet Junqueras, ha indultado a su indultador a cambio de la mesa de diálogo que naufragó en Colón. Para que el felón siga en la Moncloa, el golpista fracasado acepta su indulto, pero a cambio de la amnistía y de volver a delinquir con el apoyo del felón mismo". Dice Junqueras "que España persigue como delitos lo que en democracia son derechos. ¿Derecho a dar golpes de Estado, incumplir las leyes, malversar fondos públicos y perseguir a los que no comulguen con el Poder político? Pues sí. Esa es la democracia de Fray Prusés, que indulta al Sánchez que dijo que los golpistas debían cumplir íntegras sus penas". Y que ahora dice que no habrá referéndum, ojo al dato.

Raúl del Pozo, sin embargo, está emocionado con la carta de amor que Junqueras envió muy oportunamente a La Sexta. "Decíamos ayer que el separatismo había sido derrotado, que los políticos independentistas eran conscientes de ello, que invocaban la República Catalana porque seguía siendo una fantasía utópica de los votantes, que los políticos separatas lo que añoraban era trincar y mandar. Pero no imaginábamos que iban a rendir tan pronto la estelada". "El partido mayoritario del independentismo ha renunciado a la unilateralidad. Lo menos que le van a llamar a Junqueras es botifler". Pero si acaban de formar gobierno en Cataluña todos juntitos dándole una patada en el trasero a Illa y Sánchez.

El País

"El Gobierno reafirma su rechazo a un referéndum en Cataluña como respuesta a la protesta de Colón". Date, que ha dicho Sánchez que no habrá referéndum del mismo modo que dijo que no habría indultos. Que los catalanes vayan preparando las urnas.

El periódico sanchista de la mañana se lo pasa pipa haciendo sufrir al pobre Casado, le tienen bien cogida la medida. "Los barones moderados del PP dejan a Casado con Ayuso en la foto de Colón". Los moderados designados por El País son el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Casado solo se mereció que El País le otorgara la medalla de moderado cuando insultó a Abascal.

"Los barones del PP rechazan con la misma contundencia que Casado los indultos, pero no están por la labor de sumarse a una manifestación en la que el propio líder del PP tratará de evitar la foto con la extrema derecha". Esa foto está ya desgastada de tanto sobarla.

Manuel Jabois se descojona con los peperos huyendo de Colón. "Va Pablo Casado, a quien en su partido buscan la manera de no hacerle coincidir con Santiago Abascal porque una cosa es que en Madrid sea difícil coincidir con tu ex, y otra que en una plaza no vayas a encontrarte con tu pareja de hecho. Y una cosa es compartir con Vox un gobierno y otra compartir una calle. Todo este teatro impresionante del PP se traduce en una grave percepción según la cual a ellos les hace más daño verse con Vox que a Vox con ellos". Resultan patéticas las contorsiones que está haciendo el PP con una manifestación que ha convocado Rosa Díez. Que no es para tanto, leche, fijaos más en Ayuso y menos en El País.

A Pepa Bueno también se le ha hecho corto el serial catalán. "No han tardado tanto tiempo en reconocer que la ensoñación ha fracasado. Hace siete días escribía aquí que los dirigentes independentistas tardarían en reconocer en voz alta que la ensoñación unilateral fue y es una vía muerta, y pocas veces me ha resultado tan fácil enmendarme la plana". Quién no se rinde a los encantos de Pedro, Pepa.

"El gesto que se reclamaba a los independentistas ante la inminencia de los indultos, lo ha dado alguien con la autoridad que tiene en ese mundo, Oriol Junqueras". ¿Autoridad? En ese frenopático no hay ninguna autoridad. "Los catalanes tienen que salir del bucle y España necesita a Cataluña". España vive tan ricamente sin ese grano en el culo que es Cataluña.

ABC

"Todo eran buenas palabras, pero no cumplía nada", avisan los negociadores de los tiempos de Rajoy. Porque sí, Rajoy también intentó hablar, dialogar, negociar con los indepes y le montaron el 1-O. La llamaron operación dialogo. Y también Junqueras era el "secesionista bueno". Recuerden la foto en la que posaba sus protectoras manos en los hombros de Soraya. Ahora las posa sobre Sánchez.

"Nos tomó el pelo a todos", concluye rotunda una de las personas que más directamente vivió aquellos acontecimientos para resumir la actuación de Junqueras". "El PSOE está cayendo en el mismo error de creer que es de fiar". Nadie escarmienta en cabeza ajena, y menos Sánchez.

Y por cierto, "el hombre de paz Junqueras fue quien en realidad empujó a Puigdemont a sacar adelante la DUI". Las 155 monedas de Rufián. Vamos, que se pueden poner Sánchez y sus voceros mediáticos como quieran, este camino ya lo hemos recorrido antes.

Sostres se ha dejado llevar por el embeleso de los medios sanchistas. "Hace tiempo que el Partido Popular actúa como si el independentismo no hubiera sido derrotado", "a veces parece como si el Partido Popular no deseara esta derrota", como no deseaba la derrota de ETA, le falta decir para que le fiche El País.

"Nunca he pensado que ser catalán me dé un plus de autoridad para escribir sobre política catalana, pero detecto a lo lejos un cierto desinterés en los pasos que Cataluña da en la correcta dirección —que es la de la convivencia y la tranquilidad— cuando estos pasos no contribuyen a la destrucción política de Pedro Sánchez. No se trata de hacer giros catalanistas ni de hablar en catalán en la intimidad, pero ponerse a recoger firmas o ir a manifestaciones es el mismo folklore del otro lado".

El director, Julián Quirós, tranquiliza a Casado ante su desasosiego con la mani. "La foto de Colón fue la ocasión en la que se unieron las distintas derechas, incluso la-no-izquierda, para defender una causa común, superior, por encima de las diferencias partidistas o circunstanciales, bajo el lema ‘Por una España unida’. No parece que haya motivos para la vergüenza o los complejos". Así que dejen de hacer piruetas, leñe.

La Razón

"Sánchez baraja presidir la mesa de diálogo y sentar en ella a Junqueras". Qué foto tan bonita. Podían invitar a Otegi y ya estaban todos.

Cuenta Carmen Morodo que "el movimiento de Junqueras del lunes no pilló por sorpresa al Gobierno, y el calendario de las próximas semanas está ya también bastante hablado", pero, malas noticias, "el proceso será largo". Vamos a tener a Cataluña otra vez hasta en la sopa. ¿No podría Marruecos hacer algo?

Dice Marhuenda que "la carta de Junqueras ha sido una auténtica bendición y hay que agradecerle que sea el inicio de un cisma dentro del independentismo", "tras la renuncia a la unilateralidad la confianza entre los socios estallará por los aires". Ya hemos perdido la cuenta de las veces que han discutido entre ellos, nos hemos ilusionado con que iban a romper, y siempre se han puesto de acuerdo a la hora de actuar. Otro día de la marmota.

También en La Razón los columnistas se descojonan de las excusas de los peperos para huir de Colón con excusas como "tengo cita con el dentista". Pedro Nárvaez les recuerda que "si por algo Ayuso se ganó a la gente fue por no esconderse debajo del pupitre como el alumno al que busca el profesor para preguntarle algo que no sabe". Son tan ridículos.

"Piensan que no ganan nada y que pueden perder mucho cuando al volver a sus pueblos les digan que son unos fachas por ir a defender la Constitución junto a personajes que no son tan de centro centro aunque en esto opinen lo mismo". ¿De verdad cree Mañueco que en, pongamos por caso, Candeleda, le van a votar o dejar de votar por estar en Colón? Están zumbados.

"Sería más atinado mandar un mensaje de apoyo y explicar, no sé, que ya hay suficientes cargos del partido para hacer bulto, pero ese no me viene bien los delata tanto en su madriguera que habrá, yo mismo, quien les eche los perros para olisquear el miedo. El centro centro está en Madrid. Si a estas alturas no han aprendido la lección es que no visitan a un buen dentista, de ahí que hayan tenido que concertar otra cita para el día de la foto de la vergüenza de no estar". El miedo se lo tienen a El País y a la Sexta. Es un miedo cerval, inexplicable, pero que les paraliza, les seca la boca, tiemblan cada vez que se les acerca un micrófono verde y se hacen pipí ante un editorial en el periódico más desacreditado de España. Es incomprensible. El País ha perseguido e insultado a Ayuso con una violencia y una saña inaudita y ahí la tienes, Casado. Mientras Casado no supere ese terror no ganará las elecciones. Que vaya a un psicoanalista, que haga terapia de choque o lo que quiera, pero que haga algo. Y pronto.