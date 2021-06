Arcadi critica a los periodistas "de la derecha" que creen que Junqueras no ha renunciado a la independencia

El Mundo

"Sánchez aplaude a Junqueras y le promete 'magnanimidad'". Porque Su Sanchidad es muy magnánimo, es la magnanimidad personificada, el más magnánimo entre los magnánimos, eso sí, solo con los indepes y los proetarras, con el resto de España es un tirano despectivo. Sánchez podía ahorrarnos al menos ese lenguaje pomposo. "Los ministros quieren los indultos cuanto antes para frenar el desgaste político". Como si el desgaste viniera por los indultos, no se enteran de nada.

Dice Marisa Cruz que Sánchez se crece en el castigo. "El trompazo de Madrid, lejos de apocarlo, le sirvió de acicate para acelerar los planes de apuntalamiento de su legislatura. Cueste lo que cueste y nos cueste lo que nos cueste. Vacunas, fondos europeos y concesiones al independentismo. Esas son las tres claves necesarias". Lo más sonado de las vacunas ha sido la pifia de Darias, de los fondos europeos sólo sabemos a ciencia cierta la pasta que le ha dado a Plus Ultra, la compañía aérea de Maduro, y con los indultos lo único que ha conseguido es satisfacer a los indepes y cabrear a media España.

Pero ellos a su libro. "Se trata de enhebrar un discurso que blinde al presidente, aunque ello suponga presentar a los delincuentes como víctimas, a los agredidos como vengadores y dejar a los jueces a los pies de los caballos", y los que no traguen, unos revanchistas frente al magnánimo. Iván, de verdad, a Sánchez el traje de generoso y bella persona le sienta como a un santo dos pistolas.

Arcadi Espada se une a la mitad de los columnistas, sobre todo catalanes, que creen que la carta del Junqueras es el fin de la matraca indepe. La carta de Junqueras "es la aceptación del nuevo fracaso histórico del catalanismo político, la renuncia a emprender cualquier desafío al Estado y el reconocimiento de que el Proceso fracturó a la comunidad catalana y que la mayoría ahora gobernante debe emprender el camino de lo que el propio Junqueras llama "la reconciliación social". "La carta es también la aceptación de las medidas de gracia que tenga a bien decretar el Estado, con el Rey a la cabeza, y la tácita renuncia a la amnistía".

"La humillante y desacomplejada mayoría gubernamental ha tratado y tratará de convencer a los españoles de que la rendición de Junqueras es fruto de sí misma. Buena parte de los portavoces políticos y periodísticos de la derecha —los mismos que siguen diciendo que Eta no ha sido derrotada, hoy incluso, cuando el rechazo al independentismo vasco alcanza su máximo histórico— abonan paradójicamente esta tesis, declarando que la carta no ofrece mayor novedad en la pertinaz voluntad sediciosa del exlíder independentista. Cresa malicia y craso error, respectivamente", dice, en la línea de muchos columnistas catalanes y en contra de otros muchos. Debería jugarse una cena, o algo.

Para Arcadi, "la carta es hija también de la cárcel, y su franca pedagogía. Del Rey, por supuesto: el primero que habló a la mitad humillada de los catalanes. Cómo no va a ser la carta de los ciudadanos que salieron a la calle el 8 de octubre, entre los que por fortuna para nosotros y la calidad del medio ambiente no estaba el hoy ministro Miquel Iceta. Y también es de los jueces y fiscales que instruyeron, sentenciaron y condenaron. De todos ellos, sí. Y de Mariano Rajoy Brey, que actuó tarde y bien. Y menos que de nadie la rendición es hija de sanchez". En definitiva, Arcadi cree que el Estado ha ganado el pulso del independentismo pero aun no lo sabe. Se admiten apuestas.

El País

El periódico sanchista no cuenta nada hoy del magnámino, qué aburrido. Sí cuenta Anabel Díez que el gobierno está exultante con la carta de Junqueras a La Sexta. "La actitud política del PP, Vox y Ciudadanos a cuenta de los indultos, con unas acusaciones al Gobierno trufadas de juicios de valor y presuntos planes del Ejecutivo difíciles de verificar, han provocado en la cúpula socialista un pensamiento paradójico. La incomodidad e inseguridad de los socialistas se ha mitigado a medida que crecen los ataques de los grupos opositores. Ante "la desmesura de la derecha", con acusaciones de extrema gravedad, señalan dirigentes socialistas, buena parte del electorado del PSOE puede empezar a tener una actitud menos crítica por los indultos y fijarse más en la evolución de la pandemia y los planes de recuperación económica". Pues la hemos jorobado, Anabel, como se fijen en los despropósitos de Darias y Simón y vean cómo la pasta se la lleva Junqueras, mejor que digan con los indultos.

ABC

"ERC y Bildu salvan al Gobierno 40 veces de rendir cuentas en el Congreso". Para algo son socios. El PP lo tiene chupado cuando les arrojen la foto de Colón para insultarles. Solo tiene que mostrar la linda foto de Sánchez agarrado de un brazo con el preso Junqueras y del otro con el ex preso Otegi. Un terrorista y un golpista son los mejores amigos del presidente.

Como dice el editorial "Junqueras y los demás condenados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo ya están indultados de facto por el Gobierno. Llevan indultados desde que Sánchez llegó a la Moncloa, lo que sucede es que hasta ahora se trataba de un indulto político consistente en tratarlos como interlocutores legítimos de la Moncloa". A ver si la cosa va rapidita, tengo ganas de saber si tiene razón Arcadi o Federico.

Luis Ventoso, lo que sí tiene claro, es que el PSOE "se ha aliado con los más tenaces enemigos de España y hasta pretende fijar con ellos el futuro de todos los españoles en una aberrante ‘mesa bilateral’. Por eso la necesaria manifestación del domingo". Con los rufianes, los junqueras y los otegis, tócate las narices. Y al que rechiste le arreo una patada en el estómago al estilo Errejón, a quien por cierto, no se entiende por qué protegen hasta los medios de derechas.

La Razón

"Las fugas en Ciudadanos acercan a Andalucía y Castilla y León a elecciones". Y es que Cs la ha vuelto a liar parda, esta vez en Granada. PP y Cs pactaron que la alcaldía fuera dos años para Ciudadanos y dos para el PP, y ahora el de Arrimadas se niega a levantarse del sillón. Así de cutre.

José María Marco señala "el sentido de la manifestación del domingo en Colón: afirmar que a pesar de todo, la idea de España sigue vigente en el espíritu de los españoles, también en los de Cataluña y de otros territorios ya casi del todo nacionalizados. Visto lo que está en juego, las ausencias y la falta de entendimiento político de quienes participen en ella resultan lamentables". A Rosa Díez la han dejado a la pobre más sola que la una.

Belén Bajo, cambiando de tema, que ya cansa, comenta el lamentable gobierno que sufrimos. "Viven de, por y para la mentira". Nacieron de la mentira, Belén. "Aun no se han dado cuenta de que el pueblo español tiene el talento que le falta al Gobierno y ha alcanzado la inmunidad de rebaño a las mentiras de Sánchez". Cierto, no se han enterado, ni en el Gobierno ni en sus terminales mediáticas. Mira que Madrid lo dijo alto y claro, pero están sordos y ciegos. Sánchez podrá durar dos años apoyándose en el golpista Junqueras y el etarra Otegi, pero después compartirá el destino de Iglesias, aquel con el que no podría dormir y nombró vicepresidente en el mayor fraude electoral de la historia de la democracia.