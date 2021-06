Irene Montero arremete contra los que ovacionaron a Plácido Domingo

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha criticado la gran ovación que recibió el tenor Plácido Domingo este miércoles en su regreso a los escenarios españoles después de dos años de ausencia debido a las acusaciones de abusos sexuales. A pesar de que las investigaciones finalmente no hallaron evidencias de dichos abusos, Montero ha lamentado el mensaje que con esos aplausos se manda a las mujeres víctimas.

"¿Por qué hay quienes necesitan aplaudir con estruendo a un hombre que ha confesado haber abusado sexualmente de varias mujeres?", se ha preguntado Montero en un mensaje en Twitter en referencia a los casi ocho minutos en los que gran parte de los 1.620 asistentes, el aforo completo permitido en pandemia, han ido poniéndose en pie para saludar la aparición del tenor

La titular de Igualdad ha lamentado el mensaje que con esa ovación se manda a esas mujeres y a las que son agredidas sexualmente cada día en nuestro país. "Porque son los mismos que luego se sorprenden de que las mujeres no denuncien por miedo a no ser creídas", ha advertido. "Incluso quienes piensan que la respuesta no puede ser el escarnio público deberían entender que la ovación lo es aún menos", ha señalado Montero.

La líder de Más Madrid, Mónica García, se ha sumado a las críticas, en su caso dirigidas directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha ensalzado el papel de Plácido Domingo como "uno de los mayores embajadores" de la música y la cultura.

García ha señalado que "tenemos muy buenos embajadores y embajadoras de nuestra música. Que Ayuso elija a Plácido Domingo, quien reconoció haber cometido abusos sexuales contra más de 20 mujeres, no ayuda ni a la música, ni a la cultura ni a construir una sociedad igualitaria".