El terrible crimen de Tenerife, tras el hallazgo del cuerpo de la niña Olivia, desaparecida junto a su hermana Anna y su padre hace un mes, está siendo utilizado desde la izquierda para hacer bandera de sus políticas de género y para atacar a Vox. Sólo unas horas después de que se conociera la noticia, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se ha referido a lo ocurrido tras asistir a un encuentro con la Fundación CERMI Mujeres. Ante los medios, ha afirmado que "estamos en una semana negra, absolutamente negra porque significa que, cuantas veces decimos que hay una violencia contra la mujer por el hecho de serlo, desgraciadamente llevamos razón, terriblemente llevamos razón".

Calvo ha dicho que lo ocurrido este jueves "significa lo que tantas veces hemos dicho las mujeres: se nos ataca no solamente en nosotras mismas sino en lo que más podemos querer que son nuestros hijos". "No quiero ni pensar, no puedo pensar cómo pueden estar en ese momento las tres familias, especialmente la madre de las niñas", ha señalado Calvo que tras mencionar el caso de la joven de 17 años, vecina de Martín de la Jara, Sevilla, presuntamente descuartizada por su novio.

La vicepresidenta ha hecho un llamamiento a las mujeres víctimas de violencia a denunciar y en ese momento ha llegado la alusión a Vox: "Estas mujeres cuando escuchan que la violencia es objeto de debate no se sienten reforzadas para salir. Es terrible que haya quien tenga esto en el debate político, que hace muy pocos días hemos escuchado que esto no existe. ¿Qué tenemos hoy q decirles a esas madres y esos padres que se están enfrentando en apenas 24 horas a que les hayan asesinado a hijos tan pequeños? ¿Qué les decimos? ¿Qué esto no existe? ¿Que frente a esto no tiene que levantarse la sociedad entera con todos sus instrumentos como lo hemos hecho con otras violencias sobre las que nos arráncabamos las vestiduras?"

"Es que no hay manera de entender que haya alguien que no ayude a esto. No hay manera de entender que se acumulen en tan poco tiempo un asesinato tras otro y que esta sociedad no tenga rotunda unanimidad para combatir esto con todas las armas y todos los instrumentos", ha reiterado, Calvo, para quien la sociedad es "injusta y desigual" para las mujeres y "la violencia que acaba en asesinato es el peor rostro de lo que denunciamos". "Sin embargo, nos enfrentamos a quienes lo niegan y a quienes desde la negación, debilitan la conciencia común de una sociedad que tiene que plantar cara de manera unánime frente a esto".

"Las mujeres somos objeto de violencia y nos asesinan, nos acosan, tenemos delitos sexuales especialmente contra nosotras porque somos mujeres. Esta es la historia durísima de una humanidad machista y patriarcal contra nosotras y esto es así y las mujeres no vamos a parar", ha dicho, "este mundo es tan nuestro como el de los demás y necesitamos que toda la potencia del Estado reaccione contra esta situación".

Podemos acusa a Vox de ser "parte del problema"

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos en Madrid, Carolina Alonso, ha culpado directamente a Vox de ser "parte del problema" del asesinato de la pequeña. También ha hecho referencia al veto de Vox para hacer un minuto de silencio en memoria de una mujer asesinada por su pareja en Pozuelo durante la sesión constitutiva de la Asamblea de Madrid el pasado martes: "El asesino es un machista que mata a sus hijas para hacer daño a una madre que ya no controla. El martes impedisteis un minuto de silencio por la mujer víctima de violencia machista asesinada en Pozuelo, en la Asamblea. Sois parte del problema", ha señalado Alonso.

También otras portavoces de los partidos de izquierda han aprovechado para colar su agenda ideológica en los mensajes de condolencias. Desde Más Madrid, Mónica García, trasladaba "todo el cariño" a la madre de Olivia y recordaba que "la violencia vicaria es una de las formas más extremas de violencia machista".

El dolor y la angustia nos vuelve a recorrer. La #violenciavicaria es una de las formas más extremas de violencia machista. Todo el cariño a Beatriz, a su familia y amistades. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) June 10, 2021

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se mostraba "sobrecogida con la terrible noticia" y a través de un mensaje insistía en el compromiso para acabar "con la violencia vicaria que tanto dolor está causando en nuestro país".

Sobrecogida con la terrible noticia que acabamos de conocer. Quiero enviar el abrazo más fuerte a la madre, Beatriz, y a sus familiares. Tenemos que acabar con la #ViolenciaVicaria que tanto dolor está causando en nuestro país. Vamos a trabajar en ello sin descanso. — Ione Belarra (@ionebelarra) June 10, 2021

También la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha aprovechado para relacionar la muerte de Olivia con la violencia de género y con el lema habitual de su ministerio en los casos de violencia doméstica. "Nos queremos vivas y libres de machismo y violencia contra las mujeres por el mero hecho de serlo", ha señalado Montero.