Desde la plaza de Colón, que se ha ido llenando de gente desde primera hora de la mañana contra los indultos de los golpistas, Cayetana Álvarez de Toledo y María San Gil han llamado a la participación. Entrevistadas en esRadio, ambas han destacado la importancia de salir a la calle contra Pedro Sánchez.

Álvarez de Toledo, que celebraba cómo "la gente está alegre, con esperanza y fuerza", ha subrayado que "tenemos que derrotar el proceso de liquidación de la España Constitucional". "Tenemos que hacer lo que es nuestra obligación moral: oposición, movilización y reagrupación. Las personas que defendemos el orden constitucional tenemos que trabajar conjuntamente, la única manera de asegurarnos de que el proceso descarrile es la movilización".

Álvarez de Toledo ha insistido en el mensaje de que en esta lucha "hay que dejar de lado nuestras diferencias: no todos pensamos lo mismo", pero, en su opinión, "cuando hay que defender la Constitución hay que dejarlas de lado, hay que estar unidos para defender lo que nos une".

Una "alternativa real" en la derecha

San Gil, representante de Unión 78, convocante del acto, ha insistido en e mismo mensaje subrayando cómo "la ciudadanía tiene que manifestar su descontento y a ver si la derecha es capaz de formar una alternativa real".

"Tengo poca fe en que esto cambie la conducta ególatra del presidente pero es un toque de atención y en las urnas nos vamos a encontrar; hay que mantener la tensión cívica contra las decisiones de este presidente", ha insistido María San Gil.

La ex dirigente del PP vasco ha subrayado que es "absolutamente increíble" que gobiernen "quienes no creen en la justicia" y ha afirmado que Sánchez "pasará a la historia como un presidente nefasto para España". A los ciudadanos, les ha llamado a salir a la calle este domingo y en próximas citas: "Tenemos que espabilar un poco y no mantenernos indiferentes. Es un gobierno del frente popular que ataca la linea de flotación de nuestra democracia, nos jugamos el futuro de la nación española, antes de llegar a este punto de no retorno intentemos reaccionar".