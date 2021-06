Miles de personas han acudido este domingo a la plaza de Colón convocadas por la plataforma Unión 78 contra los indultos a los golpistas que aprobará en breve el Gobierno de Pedro Sánchez. En el escenario no ha habido políticos sino miembros de la sociedad civil que han exclamado "¡basta ya!" al gobierno socialista acompañados por miles de personas.

El primero en hablar ha sido el escritor Andrés Trapiello, que ha arrancado diciendo que estaba en la concentración "por coherencia con lo que pienso, por respeto a mí mismo" en un acto que ha calificado de "utilidad pública".

"Nos dicen es cosa de la ultraderecha pero aquí hay personas de la derecha pero también de centro y de izquierda, que estamos de acuerdo en unas cuantas cosas. No muchas pero sí importantes: la que más, la defensa de nuestro orden constitucional", ha señalado el columnista.

"Basta ya de insultar a los que no piensan como ellos, a ver si lo entienden de una vez, nadie es facha por decir hoy lo que decía el presidente del gobierno hace unos meses", ha exclamado el escritor en una de sus frases más aplaudidas. Y ha concluido pidiendo a Sánchez que cuando se cite con Junqueras recuerde algo que dijo el poeta Antonio Machado: "Decía Machado: de aquellos que dicen ser gallegos, catalanes, antes que españoles, desconfiad siempre; suelen ser españoles incompletos, insuficientes de quienes nada grande puede esperarse".

Tras el escritor ha intervenido el presidente de la plataforma S’ha acabat Yeray Mellado en representación de la Cataluña constitucionalista, dirigiéndose específicamente a los jóvenes catalanes: "Sabed que no estamos solos. Sabed que en España somos mayoría, que somos muchos. Que miles de compatriotas, jóvenes como vosotros, compartimos vuestros valores". "Los jóvenes de España estamos despertando poco a poco. Nosotros no estamos dispuestos a agachar la cabeza. No estamos dispuestos a rendirnos y no vamos a aceptar que la concordia signifique que unos delincan y otros callemos".

La representante de la plataforma convocante Unión 78 y ex política Rosa Díez ha sido la última en tomar la palabra pidiendo a los miles de manifestantes que exclamaran con ella "basta ya" al gobierno de Sánchez. "Si se les indulta, será el Gobierno de España el que estará violando la Constitución", ha dicho.

La ex líder de UPyD ha afirmado que la sociedad civil no está dispuesta a callar más ante un gobierno "que premia a los enemigos declarados de su nación". "No vamos a tolerar más tiempo, callados ni encerrados en casa, nuevos ataques a la justicia y a la división de poderes; no vamos a callar ante los auto indultos de un Presidente que, asociado a delincuentes separatistas, traiciona sus obligaciones constitucionales", ha exclamado.

"Un gobierno sectario y peligroso"

"¿Dónde se ha visto un gobierno que premie a los enemigos declarados de su nación? ¿Dónde un gobierno dedicado a dividir la sociedad, propagando el sectarismo más maniqueo y destructivo? ¿Dónde un gobierno decidido a sobrevivir incluso al precio de destruir la justicia y el imperio de la ley? Sánchez ha puesto la justicia en venta y la usa como medio de pago, socavando así las bases mismas del sistema democrático", ha lamentado Díez, que también ha destacado que "un gobierno que insulta y excluye a más de medio país tachándole de ultraderecha no es un gobierno para todos, es un poder excluyente, sectario y peligroso".

Rosa Díez ha afirmado que "esta es la primera" protesta "de otras, volveremos a unirnos aquí y en otras plazas de España. Este es nuestro mensaje a Sánchez y a su gobierno: no permitiremos que nos roben ni la nación común ni los derechos de ciudadanía".

El acto ha concluido con la petición de un minuto de silencio por los fallecidos en la pandemia y con el himno de España.