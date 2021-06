Tachan de "energúmenos" a los manifestantes de Colón en la radio pública de la Generalidad

Nueva manifestación de supremacismo identitario y discurso del odio contra España y sus ciudadanos en los medios públicos de la Generalidad. Lluís Jutglar Calvés, de nombre artístico Peyu, ha vertido graves insultos contra los manifestantes de la plaza de Colón y contra el resto de los españoles en una intervención supuestamente humorística a primera hora de este lunes.

La pieza, que la web de "Catalunya Ràdio" exhibe sin miramientos, ha consistido en desear un "buen día de mierda" a los manifestantes que se concentraron en la plaza de Colón en particular y al resto de los españoles en general con una cascada de insultos basados en la supuesta superioridad catalana.

Jutglar ha manifestado lo siguiente:

"Hoy quiero desear un buen día de mierda a las 25.000 personas que ayer fueron a la manifestación de la plaza de Colón. Eran 25.000 según el Gobierno, 125.000 según la Guardia Urbana y si me preguntáis a mí, de personas había muy pocas. Mucho energúmeno vi yo. Cada vez tolero menos la ignorancia y cada vez me espanta más. Mira, aún no se han cumplido cien años de la Guerra Civil y aún no se han cumplido cincuenta de la muerte de Franco y comienza a ser un poco cargante que haya tanta gente encallada tantos años atrás. España y los españoles comienzan a darme un poco de angustia. No, Peyu, los españoles no, debes decir el Estado español, los políticos, en España también hay muy buena gente. Seguro, seguro que sí, pero últimamente me cuesta encontrarlos. Músicos, artistas, intelectuales ¿dónde están? O puede que no haya. Ya hace demasiado tiempo que dura la mierda esta del auge de la ultraderecha y quien lo debería contrarrestar ni está ni se le espera. Hala, que tengáis un buen día de mierda".