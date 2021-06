La izquierda en el Senado defiende a la dictadura cubana y alienta la represión contra los disidentes

El PP ha presentado este lunes una moción en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado para instar al Gobierno a pedir la liberación del opositor cubano Yandier García Labrada, encarcelado hace ocho meses cuando protestó en una cola para hacer acopio de alimentos. García Labrada es miembro del Movimiento Cristiano de Liberación y según ha defendido la popular María del Carmen Fernández Caballero, "esa labor es la causa de su detención". Según su relato, ya había sido amenazado con ser encarcelado si continuaba con su activismo y en el momento del arresto aunque otros secundaron la protesta sólo él continúa hoy en prisión preventiva. La senadora ha relatado que ha sido objeto de "privaciones extremas": "En Cuba se puede tener a las personas en prisión con la única intención de criminalizar a los opositores al régimen".

La popular ha reclamado a los grupos el apoyo para su moción, en la que instaba al gobierno a condenar "firme y públicamente las detenciones arbitrarias" en la isla y a "interceder" para la liberación de Yandier García, así como apoyar "de forma activa a todos los grupos de la sociedad civil que trabajan en defensa de los derechos humanos en Cuba". Como era de esperar, la moción no ha salido adelante: la izquierda en pleno ha votado en contra.

De las intervenciones de dos de los senadores, Carles Mulet, de Compromís y portavoz del grupo Izquierda Confederal, y Ana María Surra, de ERC y portavoz del grupo ERC-Euskal Herria Bildu, ha llamado la atención que ambos han coincidido en afirmar que Yandier García no sería un opositor sino un preso común e incluso han leído una declaración prácticamente igual sobre los cargos de los que se le acusa. Mulet ha dicho que "hay una versión que cuenta que García Labrada cumple medidas cautelares de prisión provisional por posible hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor". Surra ha hecho idéntica afirmación en su turno: "Averiguando un poco y con muy poco trabajo hemos sabido lo siguiente: Yandier cumple medida cautelar de prisión provisional por presunto hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor, un delito común y no propio de un católico". Los dos también han defendido que "no consta" que practicara activismo político antes de su arresto.

Desde el Movimiento Cristiano de Liberación han expresado su asombro por el hecho de que los dos senadores revelaron los cargos que mantienen en prisión al opositor dado que hasta ahora, afirman, ni siquiera él sabe de qué se le acusa. "Nadie sabía esto hasta hoy", sostienen. "¿Cómo es posible que dos grupos de izquierda en el Senado anuncien unos cargos contra Yandier, cuando todavía no se le ha hecho formalmente petición fiscal? ¿Quién les ha dado esa información?", se pregunta Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, en declaraciones recogidas por Radio Televisión Martí.

Mientras, desde el PSOE su portavoz Pedro Meneses ha calificado la moción de "incendiaria" y de "ejercicio de provocación" y de "disparate y ofensa para la política exterior de España" la moción de los populares. "Abandonen esa vocación de bombero pirómano", ha dicho el socialista tras calificar la isla de "país hermano".