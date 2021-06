Ayuso deja claro que "no hay rectificación" y que los indultos son "una humillación" al Rey y a todos los españoles

"No hay rectificación. Lo que está sucediendo es una humillación y una vergüenza que tiene como responsable a un presidente de Gobierno que manosea las instituciones", así de rotunda se ha mostrado este martes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al ser preguntada por sus palabras sobre el Rey antes de la manifestación de Colón.

La dirigente madrileña compareció ante los medios el pasado domingo y dijo que "quería reivindicar el papel del Rey ¿Qué va a hacer el Rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar estos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de esto?", se preguntó en la puerta de Génova.

Desde la dirección del PP, Pablo Casado se refirió el lunes por la mañana a estas palabras enmendando a Ayuso. Tras ello, la presidenta de la CAM compareció por la tarde y aclaró que el rey Felipe VI no es "cómplice de nada" sino que la culpa de que tenga que firmar los indultos a los presos independentistas la tiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Este martes, en unas declaraciones antes de un desayuno informativo protagonizado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, Ayuso se ha vuelto a referir a ese tema explicando que con sus palabras de este lunes no "hizo ninguna rectificación. He hablado con Pablo Casado y piensa lo mismo, que la humillación permanente a la que están sometiendo a las instituciones españolas tiene a un responsable. No ha habido imposiciones, ni rectificaciones", ha sentenciado.

Proteger la figura del Rey

Para Ayuso, "lo que está sucediendo es una humillación y una vergüenza que tiene como responsable a un presidente de Gobierno que manosea las instituciones. Utilizaré todas las palabras que hagan falta siempre para proteger la figura del Rey. Es más, hay pocas instituciones en este país que defiendan más a la Corona porque, desde luego, en la Comunidad de Madrid es lo que vamos a hacer".

"Insisto, lo que está pasando es una humillación para todos, una trampa para todas las instituciones, empezando por Su Majestad el Rey, que representa a todos los ciudadanos, a todos los españoles, y muy especialmente a los catalanes que están hoy desamparados en su tierra", ha proseguido la dirigente madrileña.

"Es una absoluta vergüenza"

"Es una absoluta vergüenza que al Rey de todos los españoles, que es el enemigo a abatir por los independentistas y por aquellos que quieren promover en España una ensoñada República, tenga que firmar semejante documento y que lo haga precisamente la persona que simboliza la unidad y la igualdad de todos los españoles, la persona que lideró y arrojó luz y verdad el 3 de octubre, me sigue pareciendo el mismo sonrojo y bochorno y humillación que el Rey de España tenga que firmarlo", ha explicado la presidenta en funciones de Madrid.

"El Gobierno de España y los independentistas han llevado a Cataluña a una situación de conflicto civil que no ha sido peor por la otra mitad de Cataluña, los que siempre ceden. Son políticos que se ríen de todos nosotros, de la prensa, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de la justicia. Esos políticos, los que se están riendo de todos, celebran haber puesto al Rey de España en una trampa porque si firma, no firma, haga lo que haga, está en tela de juicio. Por eso dije que le quieren hacer cómplice. Por supuesto, no es cómplice", ha zanjado.