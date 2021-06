El debate sobre la unilateralidad, la batalla entre ERC y Junts per Catalunya (JxCat) abierta tras la carta de Oriol Junqueras, la crisis interna en el partido de Puigdemont por el papel de Jordi Sànchez y su opinión sobre el valor instrumental del referéndum del 1-O, los indultos... Todo eso queda en un segundo plano ante el entusiasmo de dos de los diputados más singulares del grupo de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas y Joan Canadell, ambos fichajes personales del expresidente prófugo.

El 15 de junio bien podría declararse como el día de los inocentes del independentismo o el día de las bromas que la tradición anglosajona celebra el 1 de abril.

Cuevillas, fiel a su patrocinador en el independentismo, no tiene duda alguna de que Puigdemont es uno de los personajes más famosos del mundo, por encima incluso de Messi. Y así lo ha declarado este martes en el programa matinal del canal catalán de RTVE: "En Bruselas, cuando tomas un taxi y te oyen hablar catalán te dicen ¿'italiano, español'? No, no, español no, catalán, Barcelona. Y antes te decían Messi y ahora te dicen Puigdemont; es decir, que es así de conocido y cuando das la dirección de Waterloo te dicen 'a la maison de la république".

Cuevillas, exdecano del Colegio de Abogados de Barcelona, época en la que no era conocido precisamente como un nacionalista catalán sino más bien lo contrario, cree también que "Cataluña será independiente a lo largo de esta década" y que Puigdemont regresará a España como presidente de la república catalana.

Por si no fuera suficiente para alegrar el día al independentismo, otro diputado estrella de JxCat, Joan Canadell, expresidente de la Cámara de Comercio de Barcelona y propietario de ocho gasolineras agrupadas bajo la marca Petrolis Independents, ha resuelto él solo el debate sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat contra el que Ada Colau y el presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, exponen toda clase de reticencias.

Según Canadell, hay que ampliar no sólo el aeropuerto de Barcelona, sino también los de Gerona y Reus porque Cataluña será en breve un Estado y "habrá cientos de embajadas con miles de diplomáticos y familiares y mucha más movilidad internacional e intercontinental".

Pero no sólo habrá diplomáticos, sino que Canadell ya se imagina Cataluña como el polo de atracción de multinacionales que elegirán Barcelona como sede para la península ibérica en vez de Madrid. En un hilo de Twitter, el diputado expone además que la ampliación de las infraestructuras aeroportuarias forma parte de las prioridades de un "estado catalán con una política cara de atracción de multinacionales, con una apuesta determinada por la sociedad del conocimiento, con una situación privilegiada, clima, estilo de vida, etc, será un claro atractivo para empresas y profesionales".

Els q tenim clar q aviat serem un Estat, cal q preparem ja totes les estructures pròpies d’un Estat. El sistema aeroportuari n’és una de clara. Per això cal potenciar el Prat, Girona i Reus Obro fil👇👇https://t.co/nOs1C3IFNh — Joan Canadell (@jcanadellb) June 15, 2021

Una de las últimas iniciativas empresariales del personaje fue la creación de la "mascarilla catalana", un plástico adornado con motivos vagamente gaudinianos.