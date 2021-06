La violencia vuelve a la valla de Melilla: nueve guardias civiles heridos por una lluvia de piedras

Las agresiones a los agentes de la Guardia Civil que protegen el vallado de Melilla se han vuelto a reproducir durante la madrugada de este martes. Algo más de 150 inmigrantes han intentado violar el perímetro fronterizo de la ciudad autónoma para entrar ilegalmente en España, pero la presencia de los efectivos del Instituto Armado, apoyados por agentes de la Policía Nacional, ha impedido que pudieran conseguir su objetivo.

El intento de entrada se ha producido en torno a las 5.15 horas en la zona del Dique Sur, según ha explicado la Delegación del Gobierno en Melilla, y se ha contado con la "colaboración activa" de las fuerzas de seguridad marroquíes. El grupo asaltante, compuesto por subsaharianos y marroquíes, no ha tenido reparos en utilizar la violencia para tratar de conseguir su objetivos, algo que empieza a ser habitual en ambas ciudades autónomas.

Los inmigrantes ilegales se han presentado en la zona con palos y no han tenido reparos en utilizar las piedras que hay accesibles en la zona. Han provocado una lluvia de piedras con la intención de hacer retroceder a los agentes del dispositivo policial, pero no lo han conseguido. No han podido entrar ilegalmente en España, pero han dejado heridos a nueve agentes del Instituto Armado, todos con contusiones, y ninguno de gravedad.

"Su objetivo es entrar en España y hacen lo que pueden para conseguirlo. Utilizan la violencia para ver si son capaces de hacernos retroceder y así les resulta más fácil colarse. También, en parte, debido a la frustración que provoca tener su objetivo tan cerca. Pero lo que está claro es que saben que la violencia les sale gratis, no tiene ninguna consecuencia negativa para ellos y, mientras sea así, la seguirán empleando", explica un veterano agente de la Guardia Civil.

"Hoy se ha conseguido el objetivo de impedir la entrada de los inmigrantes irregulares, pero eso no significa que no lo vayan a conseguir en unos días. Seguimos necesitando que se envíen refuerzos permanentes al vallado fronterizo, que nos dote de más material y que se renueve el que venimos utilizando, porque tenemos algún material que se cae a cachos", añade.