La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha vuelto a arremeter contra el PP en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Este martes, Montero ha dedicado la parte final de su intervención inicial en la que da cuenta de los acuerdos del Gobierno para cargar contra los populares: el motivo, la marcha del partido del "pacto antitransfuguismo".

Cuando iba a dar la palabra a la ministra de Educación, Isabel Celaá, Montero aprovechó para dar un "último apunte de actualidad" y lamentar esa "última noticia" que, dijo, acababa de conocer. Afirmó que era una "decisión impropia del principal partido de la oposición", que "pone de manifiesto la deriva irresponsable" de la formación de Pablo Casado.

Unos meses después del fiasco de la operación en Murcia de PSOE-Cs que acabó desembocando en las elecciones en Madrid, Montero afirmó que los populares estaban "buscando excusas para abandonar este pacto" y llegó a decir que podrían "recurrir en el futuro a las malas artes políticas". En su opinión, el transfuguismo "es una forma más de hacer política" para el PP y afirmó que recurrirían a ello cuando les convenga, y "le da igual si debilita nuestra democracia".

Tras lamentar que quienes han de ser "ejemplares" abandonen "instrumentos eficaces en la lucha contra la corrupción", Montero cedió la palabra a su compañera de gabinete. Después, en el turno de preguntas, siguió con sus críticas a los populares por otro asunto: los indultos y las declaraciones de Ayuso, que tachó en nombre del Ejecutivo de "auténtico despropósito".

"No sé si es por desconocimiento o intenta involucrar a la corona, una cosa absolutamente descartable, por el papel que juega el jefe del Estado", afirmó llegando a insinuar que la presidenta madrileña "usa la corona para intereses electorales". En su opinión, Casado debe hacer una aclaración: es "tan sencillo como decir que Ayuso se equivocó". "No se entiende que el PP no haya aclarado su posición. Si no quiere desmentir a Ayuso o que su desmentido suene a más".