Primer plante de Aragonès al Rey y primer viaje a Waterloo

El gobierno regional catalán arranca la legislatura con el mismo talante impreso por Quim Torra. El actual presidente, el republicano Pere Aragonès, ha decidido no acudir a la cena organizada por el Círculo de Economía con motivo de la apertura de sus jornadas porque el acto estará presidido por el Rey. Aragonès, que había declarado a la agencia Reuters que se planteaba asistir a la cita, ha decidido finalmente enviar en su lugar a Jordi Puigneró, el vicepresidente del Govern, de Junts per Catalunya (JxCat).

Según ha explicado la portavoz del ejecutivo autonómico, la periodista Patrícia Plaja, "lo que pueda hacer el Rey del Reino de España no condicionará la agenda del gobierno de la Generalidad". Por si no quedaba claro, Plaja ha añadido que "Felipe VI no es el Rey del pueblo de Cataluña" y ha insistido en varias ocasiones en que "no condicionará la agenda del Govern". De ahí que tanto se pueda interpretar que la Generalidad ha levantado el boicot contra la Corona porque un consejero, en este caso el radical Puigneró, asistirá a una acto en el que estará presente el Rey como que mantiene el boicot por la ausencia de Aragonès. El presidente catalán sí que tratará de reunirse con los personalidades internacionales invitadas a las jornadas del Círculo, como Mario Draghi o el presidente de Corea del Sur, Moo Jae In.

La portavoz, que no tiene cargo de consejera ni asiste a las reuniones del ejecutivo catalán, no ha podido aclarar si el boicot se mantiene o se ha cancelado ni tampoco ha podido explicar la razón por la que Puigneró ha decidido no asistir a la rueda de prensa en el último momento a pesar de que estaba anunciada su presencia para hablar de la ampliación del aeropuerto de El Prat.

Lo que sí ha explicado Plaja es que Aragonès viajará el viernes a Waterloo para abordar con el prófugo Puigdemont el inicio de la legislatura. Un desplazamiento de alto calado simbólico tras insistir Aragonès durante su proceso de investidura que no aceptaría tutelas de nadie y mucho menos de Puigdemont.

Plaja también ha informado de que el Govern ha nombrado a Miquel Buch presidente de la sociedad pública Infraestructures de Catalunya. El acuerdo se produce un día después de que trascendiera la petición fiscal de seis años de cárcel contra el exconsejero de Interior por haber proporcionado escolta de los Mossos al prófugo Puigdemont. Con el nombramiento, Buch regresa al cobijo de la estructura de la Generalidad tras unos meses en el paro por el cese como consejero y en un momento especialmente delicado y a las puertas de un juicio sin estar aforado.