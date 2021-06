Sánchez acusa a "una mujer violada de llevar minifalda" y "demasiado escote"

El Mundo

"Plante a medias de Aragonès al Rey". "La suma de la presión de Moncloa y los empresarios ha propiciado un saludo entre el Rey y Aragonès que, según varias fuentes presenciales, ha sido cordial pero frío, sobre todo por parte del líder independentista, con gesto contrariado, y quien ha mantenido su negativa a estar presente en la cena inaugural". Es la concordia de la que habla Sánchez. En realidad, nada que no hayamos visto en los últimos años y de lo que la peña está hasta el mismísimo gorro.

Arcadi Espada dice que "la inmensa mayoría de sus anfitriones catalanes nunca ha movido un dedo para que el boicot acabe. ¡Quia un dedo! No solo es que el Rey vaya a Barcelona a hacer efectivo el boicot. Es que acude a la llamada de unos anfitriones cuyas maneras democráticas y cuya buena crianza civil consisten en pedir enfáticamente el indulto para los sediciosos nacionalistas pocas horas antes de cenar con el Rey". Pobre Rey, me da una penilla.

"El presidente y el vicepresidente del Govern compitieron para dar plantón a Felipe VI en el Círculo de Economía, porque uno es de ERC y el otro de Junts, mientras en toda Cataluña quemaban fotos del Monarca y cantaban: "Si el Rey quiere corona, corona le daremos; que venga a Cataluña y el cuello le cortaremos". La inmensa mayoría de los españoles está mirando alucinada cómo los sediciosos desprecian las medidas de gracia porque saben que el Gobierno de Madrid depende de ellos y hacen alarde de su humillación a la división de poderes, al Tribunal Supremo y al Rey", dice Raúl del Pozo. Si yo fuera Felipe VI cogería la corona y nos la tiraría a todos a la cabeza. Ahí os quedáis, me tenéis hasta los pelos.

Juanma Lamet sigue sembrando discordia entre Génova y Ayuso. Ni El País ha puesto tanto empeño. "Desconcierto en el PP ante el 'pulso' de Ayuso a Casado por el Rey y los indultos: "¿Qué necesidad hay?". Dice Javier Redondo que "las terminales de Sánchez usan a Ayuso contra Génova, pero el arañazo, en su caso, se lo hace Génova a sí misma, que se autolesiona no cuando aclara sino únicamente cuando duda y se pone tiquismiquis. Ayuso no duda". ¿El Mundo es una terminal de Sánchez? Lo que nos faltaba.

"Los interrogantes de Ayuso constituyen una defensa de la Monarquía. A los votantes muy cafeteros de Ayuso les gusta lo que dijo porque les va la marcha. Y a los que ella llama prestados les da igual porque ya cumplió en lo esencial y en lo que les importa, cae bien, es espontánea y va por libre. Al PP le beneficia, pero da un respingo de inquietud y sufre un timorato escalofrío por el qué dirán". Al PP siempre le tiemblan las piernas con El País y La Sexta, eso no tiene solución.

Y por cierto, Sánchez debería ir pensando en indultar y jubilar a Carmen Calvo. Cada día está peor. Después de insultar a los madrileños, ver cruces gamadas por la Gran Vía, ahora llama fascistas a los miles de manifestantes de Colón. "Calvo acusa a Arrimadas de inspirar a la ultraderecha". Está para sopistas y medicación.

El País

"Aragonès rompe el hielo al acompañar al Rey en Barcelona". La forma sanchista de verlo. "El acto de este miércoles en el hotel W de Barcelona ha sido el primer encuentro entre Felipe VI y el president, Pere Aragonès. Un primer paso en el deshielo de las relaciones entre el Rey y el Ejecutivo catalán. Que un presidente autonómico comparta espacio con el jefe del Estado no debería ser un hecho relevante, pero sí lo es en la Cataluña de 2021. Se trata del punto final a la política impuesta por el expresident Quim Torra hacia el Rey, en el que se optaba por no participar en ningún evento donde estuviera presente y que, pese a cierta retórica durísima, no siempre se cumplió", dice la terminal de Sánchez en papel.

El ejemplo de la concordia y el buen rollito de la izquierda es Josep Ramoneda. "La derecha quiere guerra, la izquierda busca acercamientos". Esta es la izquierda que tenemos en España, odio e intolerancia hacia el que piensa distinto. "El Gobierno tiene la oportunidad de demostrar que la izquierda está dispuesta a abandonar la dinámica del amigo y del enemigo, del patriota y del traidor", siempre que se trate de separatistas y proetarras, si se trata del resto de españoles siempre serán el enemigo a abatir y al que agredir e insultar.

ABC

"Los empresarios fuerzan a Aragonès a no plantar al Rey". Luis Ventoso dice que "los incontables fontaneros monclovitas han sudado tinta ante la misión imposible de justificar unos indultos injustificables, que irritan a la mayoría de los españoles". Primero, con "una apelación genérica a la concordia". Y después, con "el mezquino reproche de culpar de los hechos golpistas de 2017 al Gobierno de España, que presidía Rajoy".

"Los únicos responsables de la sedición de 2017 son los dirigentes separatistas. ¿Por qué a Sánchez no le han montado (por ahora) ningún tinglado golpista? Pues porque tras lo de 2017 descubrieron que la fuerza del Estado era muy notable y que si burlaban la ley acababan en la cárcel".

"El error de Rajoy radicó más bien en tardar demasiado en reaccionar ante los obvios prolegómenos de un golpe contra la unidad de España. Parte de su retraso se debió a que le costó horrores contar con el PSOE de Sánchez frente a la sedición, pues los socialistas ya arrastraban su proverbial empanada filonacionalista". Es más, Sánchez se hizo el loco hasta que declararon la independencia.

Alberto García Reyes se hace una pregunta ante los ataques de Sánchez. "¿En qué se diferencia Sánchez cuando imputa al PP la declaración ilegal de independencia en Cataluña de la burricie que acusa a una mujer violada de llevar minifalda?". "Sánchez se tiró ayer al cuello de Casado y Ayuso para reprocharles que Puigdemont y su tropa violaron la Constitución porque el PP llevaba demasiado escote". Bien dado ahí.

La Razón

"Moncloa: El Rey está al tanto de toda la negociación con ERC". Cuenta Carmen Morodo que "en el PP la mayoría comparte el sentido de las polémicas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la complicidad obligada a la que el Gobierno forzará a Felipe VI con la firma de los indultos, aunque esta firma entre dentro de sus obligaciones constitucionales. Sólo Ayuso se ha atrevido a saltarse la corrección política, y a sostenerle el pulso a Génova. Pero cuando dice que Casado piensa lo mismo que ella, es porque no sólo Casado, sino la mayoría en su partido, lo piensa, a pesar de que la postura oficial se desmarque de estas declaraciones, alegue que hay que dejar fuera al Rey, e incluso señalen a la lideresa madrileña por ir más lejos de lo que llega Vox". Con lo bien que iba Casado tras la victoria de Ayuso y se tiene que enredar en esta polémica absurda.

Dice José María Marco que Ayuso "se equivocó" y "contribuyó además a reducir el impacto de la concentración en Colón". A eso habéis contribuido los medios de la derecha que le habéis dado el trabajo hecho a las terminales sanchistas. La Sexta, El País y los digitales de extrema izquierda se están frotando las manos.