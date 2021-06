Las jornadas del Cercle d'Economia en Barcelona se están convirtieron en un foro de presión a favor de los indultos a los golpistas. Si ayer era el presidente de la entidad, Javier Faus, quien se mostraba partidario de la concesión de la medida de gracia, hoy ha sido el vicepresidente del Cercle y expresidente de la Caixa, Jordi Gual, quien se ha manifestado a favor en presencia del presidente del PP, Pablo Casado.

Según el expresidente de la Caixa, "la cronificación del conflicto político es muy negativa para Cataluña y para España. No es una alternativa aceptable. A pesar de que pueda ser electoralmente rentable a corto plazo para algunos partidos políticos con posiciones más intransigentes. Es probable, e incluso seguro, que los indultos no resuelvan el problema, pero son el inicio del diálogo, son parte de los gestos recíprocos que disminuyen el clima de confrontación, que moderan la tensión y acerca, aunque sea mínimamente, unas posiciones que hasta ahora han estado muy alejadas".

Gual ha declarado además que "estos gestos recíprocos tampoco deben verse ni por unos ni por otros como concesiones vergonzosas o inadmisibles ante una contraparte que es insaciable y que nunca quedará satisfecha. No es cierto que la sociedad catalana esté dividida en dos mitades diametralmente opuestas en sus opiniones políticas. No es cierto. Ni la mitad de Cataluña es independentista ni la mitad es constitucionalista. La dinámica de la competencia de los partidos políticos nos ha traído hasta aquí, sin embargo las encuestas de opinión sobre los sentimientos de pertenencia reflejan desde hace años sin grandes cambios una realidad mucho más matizada y alejada del todo o nada en el que hemos estado situados estos últimos años".

Cita al autor del editorial conjunto

El expresidente de la Caixa ha concluido su discurso insistiendo de nuevo en la necesidad de los indultos y el diálogo: "Los movimientos políticos de estas últimas semanas no son concesiones inaceptables ni mucho menos vergonzosas, sino el inicio de un diálogo político, real, que para que sea útil debe acabar siendo un diálogo transaccional en feliz expresión de nuestro querido amigo Juanjo López Burniol (uno de los autores del famoso editorial conjunto "La dignidad de Cataluña" en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut), exvicepresidente del Cercle. Un diálogo del que en cualquier momento puedan salir soluciones políticas que encaucen el conflicto, que lo lleven en la línea de la compatibilidad y la armonía de la que nos hablaba hace un siglo Francesc Cambó".

Menos florido pero igual de partidario se ha mostrado Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, en una entrevista en el circuito catalán de RTVE. Garamendi ha subrayado que los indultos están en el marco del Estado de Derecho y son una facultad del Gobierno. Y a pesar de reconocer que la patronal no debería manifestarse, ha declarado que "si acaba en que las cosas se normalizan, bienvenidos sean los indultos".

Pablo Casado ha replicado a Gual en el Cercle en estos términos: "Se habla de indultos sin que conste arrepentimiento, se habla de indultos cuando se amenaza con la reincidencia, se habla de indultos cuando el ministerio fiscal tiene doce informes en contra y cuando el tribunal sentenciador dice que no se pueden conceder. Mi pregunta es si no van a generar más frustración en el futuro. Si hay una persona que no los pide, que dice que va a reincidir y que dice que sólo es el inicio para reclamar la amnistía y la autodeterminación, esos esfuerzos inútiles, volviendo a Ortega, acaban produciendo melancolía".