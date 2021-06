La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido este viernes en la necesidad de indultar a los líderes secesionistas que llevaron a cabo la declaración unilateral de independencia de Cataluña en 2017 vulnerando la legalidad vigente. Un acto por el que fueron condenados por el Tribunal Supremo a penas de entre 9 y 13 años de prisión y por el que se encuentran en estos momentos en cárcel.

"Me he posicionado a lo largo de toda mi carrera profesional a favor de la generosidad, porque creo que la generosidad es el mejor complemento a la Constitución. Los grandes valores que inspiraron nuestra Constitución y la Transición democrática se basaban en cuestiones tan importantes como el diálogo, la concordia, la convivencia y la generosidad", ha dicho en alusión a estos indultos.

"Una democracia sólida, una democracia sin complejos, tiene que complementar, cuando es necesario y los requisitos concurren para ello, la justicia con la generosidad. Y en ese punto de vista van a encontrarme a mí y, desde luego, a este Gobierno, ha continuado.

Durante un acto en el Ministerio de Defensa, en el que se ha brindado por el aniversario de la proclamación de Felipe VI como Rey de España, ha afirmado que "los indultos siempre se conceden subordinados a que no se cometa otro hecho delictivo" y que, en el caso de que los indultados vuelvan a cometer un hecho delictivo "quedaría sin valor el indulto y tendrían que cumplir con la pena correspondiente al nuevo indulto".

Robles ha asegurado que "esta generosidad" la ha demostrado a lo largo de su departamento, ya que ha condenado en los últimos años a tres militares que habían sido condenados por la jurisdicción militar y que, en lo que se refiere a su experiencia profesional como juez, ella mismo se dirigió en una ocasión al Gobierno de ese momento para solicitar un indulto para un condenado.

En esta línea, ha dicho que el Gobierno no espera ninguna contrapartida a estos indultos por parte de los votantes independentistas, ya que los indultos son "actos individualizados en relación a una persona concreta" que "como acto generoso que es" no exige "ninguna contrapartida". "Que no se vuelva a vulnerar la ley es algo que se le debe pedir a la persona indultada, no a ningún colectivo", ha dicho.

Ataque a Díaz Ayuso

La ministra también ha aprovechado la ocasión para criticar a aquellos que patrimonializan la figura del Rey, en un mensaje que tenía a una clara destinataria, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que habló en la manifestación contra los indultos del pasado domingo en la plaza de Colón de Madrid sobre la papeleta que le iba a tocar al Monarca por tener que firmar esos indultos.

"En ese marco constitucional, como una figura clave, aparece el Rey. Por eso, para nosotros, como Ministerio de Defensa, como Fuerzas Armadas y como ciudadanos españoles sabemos que el Rey es de todos los españoles. Nadie puede capitalizar al Rey porque el Rey es de todos. Y todos tenemos que trabajar conjuntamente, bajo el liderazgo del Rey, para hacer cada día una España mejor", ha dicho la ministro.

Momentos antes, había asegurado que "la Monarquía representa los grandes valores de la Constitución" y que "está perfectamente representada por el Rey actual". "Felipe VI es un hombre que desde el trono le da a este país estabilidad, seguridad, proyección internacional y que es una garantía, como lo son todas las instituciones, de nuestros derechos y libertades", ha añadido.

"Tenemos que sentirnos muy orgullosos de la Constitución que tenemos, que después de más de 40 años nos permite un marco de convivencia en el que cabemos todos, en el que nadie puede sentirse excluido, porque los derechos y libertades de un país como España, que es una democracia plena, están perfectamente reconocidos", ha aseverado.