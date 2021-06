Rosa Díez ha dicho en #OrganizandoLaResistencia en Es la Mañana de Federico que está "preparando la próxima convocatoria porque el mal no descansa" y "no hay que callar". Además ha señalado que "la izquierda española se ha vuelto racista de tanto relacionarse con los nacionalistas". De hecho, "adora la identidad de los partidos racistas y han terminado por creer que son una raza superior y por tanto tienen derecho a que les tratemos de forma diferente".

Para Rosa Díez el colmo ha sido oír la justificación de Sánchez de los indultos, "dice que es para aliviar el sufrimiento de la sociedad", algo que le ha recordado cuando "en el País Vasco decían que había que darle algo para que no sufriéramos". Por tanto, los indultos son, según Sánchez, "para que no sufran los que han sufrido el golpe", algo que "no sólo es injusto en términos legales sino que es un insulto a los demócratas". Y lo empeoró aún más hablando "de la necesidad del reencuentro, desde cuando el reencuentro entre el delincuente y la víctima es que ésta siga cediendo una parte de aquello que le han quitado".

En Cataluña, ha dicho Díez, "el reencuentro es que por una vez la Constitución tenga una oportunidad" porque "lo único que no se ha probado en Cataluña es la Constitución y reprimir a los delincuentes".