Iceta e Illa defienden la "utilidad pública" de los indultos y se deshacen en elogios con quienes los apoyan

El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ha aprovechado la reunión del Consejo Nacional del PSC para justificar los indultos a los golpistas de Cataluña, escudándose en su supuesta "utilidad pública". Además, Iceta ha animado a los suyos a "convencer" a quienes no ven clara la medida de gracia: "Es tiempo de perdón, es tiempo de concordia".

El socialista ha esgrimido que se trata de conseguir "el retorno de la política y hacer posible el diálogo" con una mirada hacia adelante, en la que ha defendido una "tercera vía", frente al "inmovilismo" y la "ruptura". Además, ha lamentado la "falta de sentido de Estado" del PP: "Si no se puede contar con el PP en una lucha contra la pandemia, para conseguir fondos europeos o para fomentar la concordia, ¿para qué demonios sirve el PP?", se ha preguntado. En esta misma línea, el ex ministro Salvador Illa, ha arremetido contra "la foto de Colón dos" y ha alertado de que "el PSC va a ser víctima de un cordón sanitario".

El portavoz de los socialistas en el Parlamento de Cataluña ha proclamado la llegada de "un tiempo nuevo" y ha animado a los suyos a defender "la vía de la concordia", ya que, a su juicio, "el reencuentro no puede ser sólo una tarea de los gobiernos y las instituciones", sino que requiere "un esfuerzo combinado de toda la sociedad civil".

Agradecimientos a obispos y empresarios

Por eso, se ha deshecho en elogios contra quienes han apoyado los indultos públicamente. "Hemos de agradecer las posiciones claras, explícitas y nítidas del empresariado catalán, de los obispos de Cataluña e incluso del máximo representante de la CEOE", ha dicho Illa, en referencia a las palabras de Antonio Garamendi a favor de indultar a los golpistas.

El líder del PSC defiende que los indultos "no son una enmienda a ninguna sentencia", ni tampoco hay que interpretarlos como una victoria o una derrota de un sector de la sociedad: "Son gestos de afirmación del Estado de Derecho. Son un gesto de magnanimidad. Son un gesto de generosidad. Son un gesto de impulso a la concordia y son un gesto de inteligencia".

Tras este alegato, el portavoz del PSC ha descartado el derecho de autodeterminación y ha pedido a los independentistas que no generen falsas expectativas a los ciudadanos. Además, ha insistido en que los indultos deben concederse bajo la premisa de no sobrepasar una línea roja: el respeto a la Ley. Se olvida así de que los separatistas no sólo no se han arrepentido de lo sucedido en otoño de 2017, sino que, además, han reiterado que lo volverían a hacer.