Avisan a Sánchez de que las víctimas del golpe no son los golpistas sino los catalanes que cumplen las leyes

El constitucionalismo catalán no opina lo mismo que los obispos y los miembros del Cercle d'Economia sobre los indultos. Una veintena de entidades contrarias al separatismo han elaborado una carta que pretenden entregar mañana en mano al presidente del Gobierno con ocasión de su conferencia en el Liceo. En dicha misiva le exponen que "las víctimas del proceso secesionista catalán no son los gobernantes que incumplieron las leyes y malgastaron los fondos públicos, sino los catalanes que también nos sentimos españoles, cumplimos las leyes y que, desde hace muchos años, somos privados de nuestros derechos más elementales".

Por si no les fuera posible acceder al líder socialista, los dirigentes de estas organizaciones harán una lectura pública de la carta delante del Liceo, lugar donde está previsto que Sánchez protagonice el mitin de los indultos. La lectura correrá a cargo de Francisco Oya, de Profesores por el Bilingüismo, Dori López, de Hablamos Español, y Toni Sanz del colectivo de Policías Represaliados.

Según estas entidades, la concesión de los indultos comportará la persistencia de las políticas separatistas: "Seguirán prohibiendo el uso del español en la enseñanza y la Administración excluyéndolo de las empresas, públicas y privadas y de los medios de información públicos. Estos indultos servirán para permitir que siga el adoctrinamiento contra España y para promover un nuevo referéndum de autodeterminación".

También consideran que "indultar a unas personas que han dicho que no están arrepentidas y que lo volverán a hacer, es apoyar que puedan seguir incumpliendo las leyes y las sentencias judiciales, y que se pueda seguir insultando al Jefe del Estado, ofendiendo los símbolos nacionales, no condenando las agresiones a las fuerzas y cuerpos de seguridad, atacando las sedes de partidos políticos constitucionalistas, cortando carreteras y calles, como la Meridiana desde hace más de un año, saqueando comercios, quemando contenedores, etc., es decir, permitiendo que se siga amedrentando a los ciudadanos que no son separatistas".

Las entidades firmantes son Acció per la Millora de l'Ensenyament Secundari, Aixeca´t (Levántate), Asociación Espanya i Catalans, Asociación Hablamos Español, Asociación por la Tolerancia, Catalogne Peuple d'Espagne, Cataluña Suma Por España, Cataluña por España, Centro libre de Arte y Cultura, Convivencia Cívica Catalana, Foment Català, Fundación DENAES, Jupol, Jusapol Cataluña, LaSilenciosaCat, Mozos de Escuadra por la Constitución, Plataforma de Policías Represaliados por el Odio Nacionalista, Profesores por el Bilingüismo, Somatemps y Unidad Hispanista.

El texto íntegro de la carta es el siguiente: