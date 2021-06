La traición de 'El País' al Rey: le 'obliga' a suplicar el perdón de los golpistas

El Mundo

"El gen de Sol eclipsa a Pablo Casado", dice Lucía Méndez, la sección femenina de la ayusofobia mediática.

"El esplendor y la gloria del poder del PP madrileño ha regresado a la Puerta del Sol, cegando los ojos a propios y extraños. "Tiene que haber un gel especial en Sol porque a todos les pasa lo mismo. Sus ocupantes no se conforman con gobernar Madrid, quieren gobernar España", señala un ex dirigente del PP. El gen ha atrapado a Isabel Díaz Ayuso". ¿Y quién es ese ex dirigente fantasma cobardica que se esconde en el anonimato? A ver si dan la cara alguna vez.

La munición de hoy es comparar a Ayuso con Aguirre. Ayuso "dice lo que le viene en gana cuando le viene en gana -perjudique o beneficie al partido- porque tiene los votos y el respaldo de los madrileños". Madrileños, puaf qué asco, donde haya un catalán separatista que se quiten los millones de madrileños que han votado a Ayuso.

Lucía Méndez se pica con Federico. "Aguirre defendió al periodista Federico Jiménez Losantos -que acusaba al Monarca de complicidad con Zapatero en "la destrucción de España"- y el Rey le contestó que el ofendido era él, a quien el periodista ponía a caldo todas las mañanas". Y fíjate ahora, todo el sanchismo mediático intentando enchironar a Juan Carlos. Seguro que echa de menos a Federico, al menos solo le pedía que abdicara, no le expulsó de España ni le persiguió con la saña que lo hacen ahora los mismos periodistas que encubrieron durante años sus tropelías. Las vueltas que da la vida.

"Todo lo que acontece alrededor del fenómeno Ayuso seguirá dándole dolores de cabeza a la dirección, ya que es innegable su voluntad de ejercer un liderazgo nacional, frente a Pedro Sánchez". ¿Al PP le da dolor de cabeza ganar elecciones?

"Para disculpar la actuación de la presidenta madrileña -o para engañarse, quién sabe- Génova ha encontrado un chivo expiatorio: Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Díaz Ayuso. Contra él disparan todas las baterías de la dirección nacional, mientras él se divierte como nadie". ¿Disculpar la actuación de Ayuso? Los periodistas sanchistas siguen sin enterarse de lo que pasó el 4-M. Casado debería taparse los oídos si quiere llegar alguna vez a Moncloa.

El Gobierno sigue firme en su tarea de engrandecer a Ayuso. "Ningún ministro acompañó a la 'reina fucsia' de Sol", dice Juanma Lamet. Parece que Ayuso no tiene derecho ni a elegir la ropa que se pone. "El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, que es el que suele ir a las tomas de posesión, y que estuvo en la de Pere Aragonès, estaba hoy en Cataluña defendiendo los indultos". Hombre por Dios, dónde va a estar el Gobierno, pues con los separatistas, gobierna para ellos.

"El ninguneo de Moncloa contrasta con la pleitesía de Iceta en la toma de posesión del independentista Aragonès", dice el editorial. "No fue la nueva muestra de sectarismo un feo de Sánchez y los suyos a Ayuso, sino un agravio más al conjunto de los madrileños, que es a quienes representa Ayuso". Nadie les echó de menos. A estas alturas todos los españoles saben que Sánchez sólo representa a separatistas, bilduetarras y radicales.

El País

El País sigue la estela del Gobierno y desprecia a Ayuso no dedicándole ni una línea en portada. Al Rey lo retratan como un arrastrado que va a Barcelona suplicando el perdón de los golpistas. "‘Operación conde de Barcelona’: el Rey busca restaurar afectos con Cataluña", como si hubiera sido el Rey el que hubiera dado un golpe de estado o el que hubiera roto Cataluña y España.

"Con tres visitas en solo dos semanas, Felipe VI intenta retomar su relación con la comunidad autónoma más conflictiva". El Rey va a Cataluña obligado por el gobierno.

El artículo es infame y sitúa al periódico al lado del golpismo y contra el Rey sin disimulos. "El Rey era consciente de que su discurso le granjearía el rechazo de la mitad de la sociedad catalana, que apoyaba el independentismo; y la incomprensión de parte de la otra mitad, traumatizada por la desafortunada intervención policial del 1-O". Claro, y por eso su discurso provocó la mayor manifestación constitucionalista de la historia, cuando un millón de catalanes se echó a la calle con banderas españolas, porque estaban muy disgustados con el Rey. Y luego dicen que es Ayuso.

La estrategia de El País con Ayuso viene de lejos. Dividir al PP. Dos titulares de hoy son representativos. "La metamorfosis de Ayuso que inquieta a Casado". "Los barones del PP limitan a Madrid el ‘modelo Ayuso’. Saben el pavor que les tiene Casado e intentar sembrar cizaña.

El editorial saca el espantajo de Vox, a ver si cuela. "Vox avisa a Ayuso". "La presidenta de la Comunidad de Madrid inicia su nuevo mandato marcada por la extrema derecha". Menuda gilipollez. Ayuso tiene mucho más poder que Vox, su victoria ha sido total y nadie le va a marcar la agenda. Al contrario que Sánchez, que gobierna agarrado del preso Junqueras, el ex presidiario Otegi y la ultra izquierda radical de Podemos muchos de cuyos miembros están condenados o procesados por todo tipo de delitos.

"Isabel Díaz Ayuso ha iniciado esta semana su nuevo mandato en la Comunidad de Madrid dando señales de convertirlo en campo de batalla ideológico frente a Pedro Sánchez". Eso es fácil, Sánchez no tiene más ideología que aferrarse al poder. Cuando pase Sánchez, que pasará como ha pasado Iglesias, ¿cómo restañará este panfleto el daño que está haciendo?

ABC

"El PP arropa a Ayuso en su toma de posesión". El editorial compra la estrategia de El País.

" La arrolladora victoria del PP en Madrid, de la mano de Isabel Díaz Ayuso, tendría que haber actuado como una confirmación del proyecto alternativo que los populares ofrecen no solo para ganar a los socialistas, sino también para recuperar el liderazgo del centro-derecha, y volver a ser la ‘casa común’ de todo lo que está a la derecha del PSOE. Cuando en el seno de un partido sus dirigentes confunden el papel que les corresponde, se entra en una deriva peligrosa de confrontaciones egocéntricas y de desánimo a los votantes". Editoriales como este son los que desaniman a los votantes.

"Esos votantes del PP quieren que Díaz Ayuso y el resto de los dirigentes territoriales de este partido -los barones- se centren en dar fuerza y visibilidad a la alternativa a Pedro Sánchez para recuperar el gobierno central en cuanto sea posible. Los ‘perfiles propios’ pueden ser muy importantes en tiempo electoral, porque sigue existiendo la necesidad de los liderazgos y la encarnación de valores en personas capaces de atraer apoyos y generar ilusión. Pero entre el ‘perfil propio’ y el ‘verso suelto’ hay un abismo que, si fuera recorrido por algún dirigente del PP en este momento, no haría sino socavar el objetivo prioritario de este partido, que es consolidar el vuelco en las encuestas y convertirlo en la expresión ciudadana de una voluntad de cambio". Clarísima regañina a Ayuso. Con editoriales como este, el PP no llegará nunca a Moncloa.

Álvaro Martínez abronca al Gobierno por el desprecio a los madrileños. "Se dispone Sánchez a abrir su pomposa ‘Agenda de reencuentro’ con los separatistas, mientras se separa más y más de quienes, siendo de otro color político, aún creen que España merece la pena. Sánchez no le hace un feo a Ayuso -Iceta es un simple ‘mandao’-, se lo hace a siete millones de madrileños a los que quizá esté castigando por haberle hecho hacer el ridículo el 4 de mayo". Bueno, bueno, no exageremos, que Sánchez y su banda no aparezcan por Madrid más que un castigo es una bendición.



La Razón

"Ayuso fija su perfil propio frente a Génova". "Casado necesita a Ayuso para llegar a La Moncloa, y el análisis que hacen en su partido es que se equivocará si se deja llevar al terreno de exhibir que sostiene el pulso con ella por culpa de los entornos", dice Carmen Morodo. Pues es lo que lleva haciendo el PP toda la semana con sus periodistas de corte y sus enemigos mediáticos de la zurda, ellos verán.

Julio Valdeón dice que no, que no hay nada de eso. "Hablaron de fuego amigo, rencillas e insurrecciones. Pero Génova desembarcó con todo en la consagración de Isabel Díaz Ayuso. Las noticias del conflicto eran francamente exageradas".

"Con su verbo a rato sulfúrico y a veces atropellado, Ayuso prolonga las guerras culturales que ya pronosticó Cayetana Álvarez de Toledo". "Ayuso carece de su biblioteca mental, pero la suple con un carisma supersónico, entre arrojado y frágil". Además la entiende todo el mundo, desde un catedrático en Derecho hasta el quiosquero, lo cual es una ventaja.

"A diferencia de tanto político deshuesado, tiene discurso, principios y un par de ovarios. Los que desplegó para zafarse del abrazo constrictor monclovita. Los aprendices de brujo al servicio de la madrileñofobia quisieron transformarla en muñequita de caza mayor y meme estúpido. Salió mal porque el supuesto títere, catalogado con la vulgar zafiedad de unos machistas, vale más y dispara más y mejores ideas que sus rivales. Dos meses después muchos todavía gatean buscándose los piños, desperdigados por la lona azul". Pues se ve que no los encuentran, ha pasado un mes y medio y siguen dando golpetazos al aire.