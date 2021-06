El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha recibido su primera denuncia, tras aprobar en el Consejo de Ministros de este martes los indultos a los golpistas del 1-O. La denuncia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, ha sido presentada por el sindicato Manos Limpias ante la Fiscalía del Tribunal Supremo "contra los miembros del Consejo de Ministros del Gobierno de España, por un presunto delito de prevaricación administrativa".

Según el escrito, "en las semanas precedentes al indulto, acordado por el Consejo de Ministros, por parte del presidente y de sus ministros se lanzaron mensajes a la sociedad española acerca del indulto. Mensajes y declaraciones en España y en Bruselas. Las respuestas de los beneficiarios de estos mensajes, fueron de rechazo. El indulto era insuficiente, reivindicaban la amnistía, referéndum y autodeterminación. Ni arrepentimiento, ni indulto, sino que afirmaban lo volveremos a hacer".

"Para dar encaje a los indultos", añade, "el presidente del Gobierno y sus ministros, se inventan unos novedosos principios generales del derecho: valentía, magnanimidad, concordia, no venganza, utilidad pública, altura de miras, borrón y cuenta nueva. Por el contrario los verdaderos valores de la Constitución: La dignidad, la igualdad, la integridad moral, la honestidad y el honor se han vulnerado. Torticeramente, burlan la Ley y su espíritu, para dar encaje al indulto con unos conceptos inexistentes en el ordenamiento jurídico español".

El denunciante destaca "unos hechos relevantes que se incardinan en el dolo del delito. El presidente del Gobierno, a través del ministro del Interior, tiene conocimiento de la denominada "hoja de ruta", hacia el independentismo. Esta circunstancia fue descubierta por la Guardia Civil a un miembro destacado del independentismo, Xavier Vendrell".

"Otro hecho relevante del dolo, es la plena consciencia del presidente del Gobierno, de que la ilegal mesa del dialogo (Gobierno-Generalidad), los temas a debatir, son referéndum y autodeterminación, con la participación de los presos indultados. En definitiva, la figura del dolo del tipo subjetivo del delito no admite duda alguna. El último hecho relevante es como el Gobierno ha tratado de tener apoyos al indulto. Si el acuerdo hubiera sido legal, no necesitaba validarse y buscar cómplices", sostiene el escrito.

"Nadie pone en duda que en el ordenamiento jurídico español están regulados. Ahora bien, esas potestades de la Administración no son ilimitadas, tienen elementos reglados. En el caso que no ocupa, se ha hecho un uso abusivo (incurriendo, no solo en una desviación de poder: Al utilizarlas para fines distintos de los previstos en el ordenamiento jurídico) incurriendo en ilegalidad e ilicitud. No se han cumplido los requisitos de los indultos", apunta la denuncia.

El "carácter arbitrario" de los indultos

La denuncia de Manos Limpias sostiene que "aunque pudiera tratarse de un acto político, o de gobierno ello no les excluye de un control al incidir de manera flagrante en un delito de prevaricación. No se puede amparar en el privilegio de actos políticos o de gobierno para actuar ilícitamente. El carácter arbitrario de la resolución, en cuanto lesiona abiertamente los principios de legalidad y de seguridad jurídica. El ejercicio arbitrario del poder, proscrito por el Art. 9.3 de la Constitución es el elemento decisivo de la actuación prevaricadora".

Además, menciona como "prueba" de los informes de la Sala II del Tribunal Supremo y de la Fiscalía. "Los informes elaborados suponen un acto de declaración de la ilegalidad sobre la concesión de los indultos. Son una advertencia, clara, determinante, concluyente de su ilegalidad. La sociedad no entendería que en base a esos informes, la denuncia no se admitiese y quedara impune un acuerdo del Consejo de Ministros no solo ilegal sino también ilícito", concluye.