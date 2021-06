El 'Govern' catalán toma nota de los indultos, sube el tono y exige la amnistía y un referéndum

La concesión de los indultos a los nueve golpistas encarcelados no ha servido para apaciguar a los dirigentes de ERC y Junts per Catalunya (JxCat) ni para rebajar el tono del separatismo, sino todo lo contrario. El mantra independentista es que los indultos no solucionan el "conflicto" político, que el independentismo ha superado la mitad de los votos y que hay que pactar un referéndum y conceder la amnistía para cancelar todos los procesos judiciales contra los separatistas.

Aragonès ha insistido en que las medidas de gracia implican un "reconocimiento de que las condenas fueron injustas". Opina que servirán para aliviar a los presos y sus familiares y para "paliar el sufrimiento de una gran parte de la ciudadanía que quería a sus líderes fuera de prisión, pero en ningún caso acaban contra los que queremos decidir si Cataluña debe ser una república independiente".

"Es la hora de la amnistía y la autodeterminación", ha declarado antes de recordar que los indultos no contemplan suspender la inhabilitación a la que fueron condenados los golpistas y que no resuelven la situación de los fugados, "exiliados" según la jerga separatista. También ha citado el centenar de personas que aún están pendientes de juicio por el golpe en juzgados ordinarios y a los cuarenta exconsejeros de los gobiernos de Mas y Puigdemont y altos cargos que podrían tener que responder con su patrimonio a una multa de diez millones de euros en el Tribunal de Cuentas.

Ha reconocido, eso sí, que el paso dado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ayuda a dar credibilidad a la etapa de la negociación". Como primera providencia, el Ejecutivo, según Aragonès, debería hacer caso de las conclusiones del Consejo de Europa y retirar las demandas de extradición y "parar la persecución". "Es hora de poner fin a la represión y de un referéndum acordado porque la amnistía y la autodeterminación representan los consensos más amplios de este país" ha dicho Aragonès. El presidente regional ha comparecido flanqueado por sus consejeros.

Los indultados desprecian la medida

Quien también se ha manifestado contra los indultos ha sido el inminente expreso Jordi Turull, de JxCat, quien ha emitido un mensaje de Twitter con las etiquetas "amnistía", "autodeterminación", "independencia" y "seguimos".

Raül Romeva, de ERC, se ha expresado en parecidos términos en la misma red social, donde ha declarado que "indultando a nueve personas no ocultarán la represión que continúan aplicando contra centenares de independentistas. No cederemos: ¡Amnistía y autodeterminación!".

Todos los golpistas presos se han manifestado reiteradamente contra los indultos. Se beneficiarán de ellos pero han dejado claro que no los pidieron porque eso significaba asumir que habían cometido los delitos por los que fueron condenados.

Aragonès cenará con el Rey en el Mobile

Por otra parte, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha informado de que Aragonès asistirá a la cena de gala del Mobile World Congress, un acto presidido por el Rey.

La nueva teoría separatista es que la agenda de la Casa Real no puede condicionar la agenda del gobierno catalán. De modo que a diferencia de lo ocurrido en las jornadas del Círculo de Economía, Aragonès no sólo se hará la foto con Felipe VI sino que se quedará a cenar.