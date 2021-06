Macarena Olona: "Felipe VI nunca defrauda no como los inútiles que tenemos en el Gobierno"

Macarena Olona ha defendido en Es la Mañana de Federico la figura del rey Felipe VI y el intento de la izquierda de derrocar a la monarquía en España: "No hay que poner el foco sobre Su Majestad el Rey, no hay que desviar el foco de lo verdaderamente importante y, sobre todo, no hay que desviar el foco sobre los culpables". "El Rey se define por la actitud que tuvo en octubre de 2017", ha agregado.

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados también ha hablado de la situación en la que se encuentra el Rey. Ha recordado que "Abascal ya dijo que el objetivo que se escondía tras la infame exhumación de los restos de Franco era acabar con la monarquía, ahora lo tenemos claro. No hay que desviar el foco de los culpables que están arrodillando a nuestra nación. Las fuerzas de la izquierda atacan inmisericordemente al Rey porque defiende la unidad de la nación".

También ha asegurado que "Felipe VI nunca defrauda" y que pese a "los inútiles que tenemos en el Gobierno de España, a diferencia de todos ellos lleva toda su vida para ser Rey y servir a España. Tenemos claro que el objetivo es derrocar la monarquía y tenemos que pensar en ser inteligentes para no darles excusas para alcanzar los objetivos de derrocar a la monarquía. Si estimamos que el Rey va a defender a los españoles no nos corresponde ponernos en sus pantalones porque no nos va a defraudar y si su actitud es silente lo hará por el bien de España".