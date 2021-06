El Ministerio del Interior ha cambiado el paso a sus habituales acercamientos de terroristas de ETA al País Vasco y Navarra o a regiones limítrofes a estas comunidades autónomas. Si hasta ahora los traslados de los terroristas en prisión se solían hacer en viernes, esta semana ha preferido cambiar el día al martes, coincidiendo con el indulto de los golpistas catalanes, para tratar de que pasen más disimulados entre la polémica que ha generado esta última decisión.

De este modo, además, estos movimientos pactados con EH Bildu –la coalición que integra en su seno a los herederos del brazo político de Batasuna-ETA– se alejan unos días más del acto de homenaje a las víctimas del terrorismo que se celebra este domingo en el Congreso de los Diputados y que se lleva a cabo desde hace varios años por esta fechas. Quedaría feo acercarlos sólo 48 horas antes del citado homenaje.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha adelantado que la derogación de facto que se está llevando a cabo con estos movimientos de la política de dispersión es uno de los motivos por los que no acudiremos al acto de homenaje que se celebrará en la Cámara Baja. "No es moral y no es ético ceder a una de las reivindicaciones históricas de ETA, el fin de la política de dispersión, y luego celebrar un homenaje honrando a las víctimas del terrorismo", dicen desde la asociación.

"Como muchas veces hemos señalado: o se está con las víctimas o se está con los verdugos. Desgraciadamente, este Gobierno parece estar mucho más preocupado por los derechos de los terroristas y sus familias que por los de las familias de los que han asesinado. No vale traicionarnos durante todo el año y el día 27 de junio llenarse la boca de buenas intenciones y falsas promesas", añaden desde la AVT.

Los cuatro terroristas de ETA que van a ser acercados al País Vasco, según los datos facilitados por la Secretaría General de Víctimas del Terrorismo –que forma parte del Ministerio del Interior– a las principales asociaciones de víctimas son Arkaitz Agote Cillero, Agustín Almaraz Larrañaga (4 muertos en su haber criminal), Ibai Aguinaga y Aitor Cotano.

Arkaitz Agote Cillero. Pasa de la prisión de El Dueso (Cantabria) a la cárcel de San Sebastián. Cumple una condena de 25 años por estragos, colaboración con banda armada y tenencia de explosivos. Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en diciembre de 2025.

Agustín Almaraz Larrañaga. Pasa de la prisión de Zuera (Zaragoza) a la cárcel de Bilbao. Fue condenado a 48 años de prisión por el asesinato de Emilio Castillo López de la Franca el 18 de marzo de 1993 en San Sebastián. También fue condenado a 29 de años de prisión por el asesinato de Ángel María González Sabino el 2 de junio de 1993 en San Sebastián y a 30 años de prisión por el atentado el 13 de enero de 1995 en Bilbao que acabó con la vida de Rafael Leiva Loro y Domingo Durán.

Ibai Aguinaga. Pasa de la cárcel Sevilla II a la prisión de El Dueso (Cantabria). Fue condenado a 21 años de prisión en 2012 por pertenencia a banda armada, depósito de armas y explosivos y falsificación documental.

Aitor Cotano. Pasa de la cárcel de El Puerto III (Cádiz) a la prisión de Dueñas (Palencia). Fue condenado en 2011 a ocho años de cárcel por la preparación de un bidón de cerveza cargado de explosivos para cometer un atentado que no se pudo llevar a cabo. Además, ese mismo año El TS confirmó 15 años de cárcel por colocar un artefacto en la sede del PSE en Balmaseda (Vizcaya) en 2007.