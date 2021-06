Las doce frases más sonrojantes de Sánchez en Barcelona

Pedro Sánchez ha confirmado que los indultos se aprobarán este martes en un discurso en el Liceo de Barcelona plagado de referencias emotivas y que ha terminado con un "os queremos" dirigido a los "catalanes y catalanas". Estas son algunas de las perlas del largo alegato del presidente del Gobierno para justificar los indultos a los golpistas:

"Estamos donde estamos, es decir, estamos ante la suma incalculable de los cálculos errados de todos, ante una realidad que no queremos ninguno, pero que hemos hecho entre todos ".

"El tiempo, lo sabemos muy bien, no cura por sí solo las heridas , hace falta valor y manos siempre dispuestas a hacerse cargo de nuestro dolor".

"El paisaje que nos ha dejado la pandemia yo creo que nos ha transformado, nos ha hecho tomar viva conciencia de lo verdaderamente importante, que es la vida , y en particular la vida compartida, vivida en común. Nos ha recordado hasta qué punto nos necesitamos unos a otros".

"El indulto es una figura necesaria en determinados momentos. Ni cuestiona ni revoca la sentencia firme condenatoria. Simplemente se trata de otro plano , ya no el judicial"

"Por supuesto, no nos engañemos, no pensamos que quienes aspiran a la independencia vayan a cambiar de ideales. No esperamos tal cosa"