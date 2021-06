Espinosa explica a Calvo el concepto de nación y ella responde llamando a Vox "filofascista"

La sesión de control en el Congreso ha dejado un tenso rifirrafe protagonizado, un miércoles más, por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, con la concesión de los indultos a los golpistas como telón de fondo. En medio del bronco debate, Espinosa reprochaba a Calvo haber faltado al "respeto a la dignidad nacional", a lo que ella respondía acusando a Vox de ser "filofascistas".

"¿No les da ni un atisbo de vergüenza? ¿duermen bien por las noches sabiendo que han traicionado la nación?", le preguntaba el portavoz de Vox a la ministra, que respondía empleando también una pregunta: "¿A qué nación se refiere?", decía con ironía, defendiendo que su Gobierno "legal y legítimo" representa a esta nación.

Espinosa confrontaba la provocación de la ministra arremetiendo contra el PSOE: "A pesar de que algunos socialistas cuentan 7 u 8 naciones, en España sólo hay una nación: la nación española", decía elevando el tono y quejándose de que "tengan que recordarlo todos los días".

Calvo a Espinosa: "No son los dueños de España"

El portavoz de Vox reprochaba al Gobierno haber "traicionado a los españoles y haber creado desazón", sin obtener siquiera el beneplácito de los indultados. "Es imposible satisfacer a quienes hacen de la insatisfacción una forma de vida", remataba en su turno de réplica.

Calvo entraba de lleno en la discusión sobre el concepto de nación acusando a Espinosa de emplear un discurso "antiguo y peligroso". "El conservadurismo radical, el filofascismo, lleva 200 años en este país repartiendo carnés de nación y eso ha conllevado al exilio forzado de los liberales, los antifascistas, los demócratas y los republicanos", decía.

A continuación, la vicepresidenta señalaba a Vox por "creer tener el monopolio de este país" y "creerse los dueños de la palabra España y la idea de nación". "Ya no cuela", decía indignada para rematar su intervención asegurando que "no hay españoles de bien y de mal" y que "no son los dueños de España".