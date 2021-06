El presidente de la Ejecutiva del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado este jueves que el proceso de construir "un nuevo estatus", tanto para el País Vasco como para Cataluña, se debe basar en el reconocimiento de ambas comunidades autónomas como "naciones", la bilateralidad con el Estado y un sistema de garantías para resolver los conflictos "a través del diálogo y desde el respeto".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, ha señalado que ha cruzado mensajes con varios de los políticos encarcelados e indultados por el 'Procés', y que su alegría por haber salido de prisión se mezcla con "las dudas" de lo que está por venir. En su opinión, los indultos son "un buen y necesario punto de partida" para dar comienzo a un proceso de diálogo entre los gobiernos español y catalán, ya que "para comenzar ese proceso, está bien sacar a la gente de la cárcel y que los políticos estén libres".

El dirigente del PNV ha defendido "la total legitimidad" de los políticos catalanes para reclamar la autodeterminación, la independencia y la amnistía, aunque ha considerado que "esas metas, que son las metas finales, se pueden lograr con una gradualización con la que se pueden hacer avances, tanto en su caso como en el nuestro".

"En ese camino hay tres pilares: el reconocimiento de que Cataluña o Euskadi son naciones; la bilateralidad, en la que hay dos partes que debemos estar al mismo nivel con todo el respeto; y un sistema de garantías, porque cuando ha habido conflicto siempre ha mandado el Estado y la respuesta mediante la judicialización ha sido mala, por lo que necesitamos garantías de que, en caso de conflicto, se resuelva a través del diálogo y desde el respeto. Con ese trípode, con esos tres principios, podemos construir un nuevo estatus, tanto para Euskadi como para Cataluña", ha asegurado.

Ponencia de autogobierno

Ante la intención de reactivar tras el verano la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco, Ortuzar ha dicho que "debemos hablar entre los partidos" y que la voluntad del PNV es llegar a "un consenso lo más amplio posible" sobre un nuevo estatus para el País Vasco. Así, ha afirmado que le gustaría que en ese consenso estuvieran "los que apoyaron el Estatuto de Guernica" y también "los que se quedaron fuera, especialmente la izquierda abertzale".

"Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que ese consenso sea lo mayor y más amplio posible. ¿Cómo vamos a lograr eso? Hablando entre los partidos, para dar un punto de comodidad a todos", ha indicado. Además, ha considerado que el trabajo realizado por los expertos de la ponencia de autogobierno en la pasada legislatura "debe ser el punto de partida", y que, a partir de ahí, los partidos son los que deben decidir, por un lado, "con qué metodo vamos a dar los próximos pasos" y, por otro, "con qué contenidos".

Ortuzar ha asegurado que el PNV ha actuado "con total claridad" en todo este proceso de la ponencia de autogobierno, "y eso EH Bildu lo sabe, porque tiene nuestra propuesta encima de su mesa, y cuando nos reunimos en octubre de 2019 quedó muy clara nuestra posición".

"Nosotros sabemos qué es posible y qué no con las leyes actuales, con la Constitución y con el Estatuto, y se puede hacer mucho, pero algunas cosas no, porque son ilegales. Nuestra posición se basa en hacer ahora lo que podemos y, en un segundo paso, cómo lograr lo que ahora no es posible modificando las leyes", ha explicado.

En este sentido, ha insistido en que EH Bildu ya conoce la postura del PNV y que, "si quiere, estamos dispuestos a hablar sobre ello, y no solo con ellos, sino también con el PSE, con Podemos y con el PP". "Aunque veo muy complicado llegar a acuerdos con el PP en el momento en el que están", ha puntualizado.

Relación con EH Bildu

Por otro lado, Andoni Ortuzar ha señalado que, "desafortunadamente", la relación con EH Bildu no se ha suavizado, y ha lamentado que la formación soberanista se halle "en guerra total contra nosotros", ya que, en su opinión, "se ven a sí mismos como nuestra alternativa, y su obsesión es quitarnos de todas partes". "Por eso su actitud es tan negativa, haciendo en todos los sitios una oposición dura y severa, y en esas condiciones no es nada sencillo para nosotros mantener una relación normal", ha asegurado.

En este sentido, ha considerado que llegar a acuerdos con EH Bildu es "muy complicado", porque, según ha dicho, "para ellos el acuerdo es asumir su posición al 100%, de lo contrario, no hay acuerdo". "La imposición de una mayoría es muy mala, pero es peor la imposición de una minoría -ha añadido-, y eso es lo que EH Bildu quiere, que se asuman al 100% sus posiciones y que quede bien claro quién ha ganado".