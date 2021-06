Yeray Mellado ha dicho en Es la Mañana de Federico que la foto de los golpistas saliendo de la cárcel le indignó porque, según él, "esa es la foto de la vergüenza y no la de Colón. Ver a Forcadell reivindicando una libertad que no se merecen me enfada. Pero tenemos que convertir la ira en fuerza, no quedarnos en casa, salir a la calle a defender la Constitución y no quedarse en el sofá que es lo cómodo".

El presidente de S'ha Acabat!, plataforma de jóvenes catalanes por la defensa de la Constitución, ha asegurado que "lo importante es hacer un frente común, es ir todos a una y creo que los partidos de la oposición están dando esos pasos para echar a Sánchez, que es lo principal, porque con él no habrá España que gobernar. Y después ver cómo hacemos un proyecto de recuperación nacional".

A diferencia de lo que ocurrió en octubre de 2017 cuando "se vio claramente que había un golpe de Estado" ahora "lo camuflan a través de sus medios de comunicación", ha señalado Mellado que asegura que el golpe ahora "viene del Gobierno central". "Tenemos a la SER y El País diciendo que los indultos nos van a traer concordia y hay mucha gente que compra ese relato" ha destacado el presidente de S’ ha Acabat! Cree que debido al clima de opinión que se ha creado desde las instituciones y los medios "va a ser complicado movilizar a la gente como en 2017".

En su plataforma están tratando de "construir una alternativa desde la juventud" y quieren ir creciendo porque han vivido desde la infancia cómo el separatismo está tratando de captar a los más jóvenes. "En los colegios públicos sí que he visto algunas actitudes que no concuerdan con lo que debería ser una educación en libertad", ha señalado Yeray Mellado que piensa que "el hecho de prohibir estudiar en castellano eso ya provoca un odio".

"En Cataluña la educación es un nido de separatistas, sobre todo entre el profesorado", ha dicho Mellado que ha destacado en desde esta asociación "luchamos contra un monstruo que es la educación por un lado y por otro el periodismo subvencionado".

El presidente de S’ha Acabat! también ha hablado de la situación de algunos partidos que en un principio se consideraban dentro del bloque no separatista. Ha dicho que hemos visto "cómo Podemos es el partido pagafantas del separatismo" y cómo les libran de las investigaciones en el Parlamento de Cataluña.