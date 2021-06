Rosa Díez ha recordado en #OrganizandoLaResistencia en Es la Mañana de Federico que "hay mucho trabajo por delante" después del "día de la infamia que fue el 22 de junio", día en el que el Gobierno aprobó los indultos a los golpistas catalanes. Además ha pedido que esa fecha se recuerde para que "las próximas generaciones no olviden que ese día Sánchez volvió a demostrar que está dispuesto a todo y a aliarse con cualquiera para seguir siendo presidente".

Los indultos, ha explicado, "son parte del plan de Sánchez para demoler el sistema del 78 imponiendo un Gobierno totalitario sin control democrático" como demuestra el comportamiento de Sánchez, "el de un caudillo despótico que se cree por encima de cualquier ley humana". De esta forma, ha señalado cómo "esta semana Sánchez ha demostrado su desprecio a la separación de poderes, a los medios de comunicación, a la oposición y al Parlamento" al que sólo acudió "para insultar a la oposición después del espectáculo de explicar los indultos en un teatro de Barcelona".

Mención aparte se merece la prensa, "la que hizo viral el hashtag #SinPreguntasNoHayCobertura porque Rajoy salió en un plasma, pues ahora Sánchez sale en 6, no en uno, en una de las ruedas de prensa más importantes de la democracia" y los periodistas "aborregados y cumpliendo con el guión sin protestar". Rosa Díez ha subrayado que Sánchez "desprecia todo aquello que no puede controlar" como demuestra el colmo de "afear al TS que no tenga en cuenta la utilidad pública de los indultos porque son útiles para él, Su Sanchidad". Hasta su socio Gabriel Rufián le recordó que "no lo hizo por valentía sino por necesidad".

Sánchez va camino de ser caudillo, ha añadido Rosa Díez, y "está haciendo lo mismo que hacía Franco, salir bajo palio de las iglesias por la jerarquía eclesiástica vergonzosa". Además ha recordado que "los únicos compromisos que cumple son los que ha negado siempre, sus compromisos con los terroristas y los golpistas, los cumple a rajatabla".

A los que piensan que con los indultos ha terminado todo les avisa: "Lo siguiente será recibir con honores a Puigdemont y juntos, Sánchez y Puigdemont, salvo que lo impidamos, proclamarán la república catalana y nos dirán que es el reencuentro y la concordia". De hecho, "los indultos son un síntoma, detrás viene la mesa para entregar la soberanía nacional" y ha recordado "que están cambiando el Código Penal para que, cuando venga Puigdemont, sea recibido con honores". Por todo ello, ha pedido "echar a Sánchez desde la calle y en las urnas en legítima defensa".