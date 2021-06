Las víctimas de ETA dan la espalda al homenaje del Congreso por la presencia de EH Bildu

El Congreso de los Diputados homenajea este domingo a las víctimas del terrorismo. Un acto institucional que se ha convertido ya casi en una tradición desde que el exministro José Bono incluyese en 2011 este acto en la agenda anual de la Cámara Baja. Aunque una vez más, como ha sucedido en otras ocasiones anteriores, los protagonistas serán los principales ausentes, porque las principales asociaciones de víctimas no estarán en el acto.

Hay una clave por la que estas asociaciones no quieren participar en el acto: la presencia de EH Bildu en el Parlamento, coalición heredera del brazo político de ETA, al que se está dando naturaleza democrática. Otro factor que influye, en función de a qué asociación se pregunte, es el acercamiento de terroristas de ETA a prisiones más próximas al País Vasco o Navarra que en aquellas en las que estaban cumpliendo condena.

La presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha explicado a este periódico que no asistirán al homenaje, "como el año pasado, por el protagonismo político que el Gobierno y sus aliados están dando a los herederos del brazo político de ETA. Bildu y Sortu, con la ley de partidos en la mano, deberían ser un partido ilegal. No puede ser tratado como un partido político más".

"No creemos en homenajes que hace un presidente del Gobierno que lleva unas políticas que nos humilla y nos hace daños. O se está con las víctimas o los verdugos. No se puede estar con los dos. Este Gobierno ha apostado por acercar presos. Ha abogado por acabar con la política de dispersión. Nos tememos y nos da miedo que los acercamientos sean el principio de una serie de prebendas y beneficios para los etarras", ha continuado.

La realidad es que estos acercamientos están afectando a las víctimas de manera psicológica. "Nosotros seguimos el mismo procedimiento los viernes. En cuanto nos comunican qué terroristas se van a acercar o tienen progresión de grado, buscamos a las víctimas y el equipo psicológico las va llamando para que no se enteren por la prensa. El 80 por ciento recaen psicológicamente y tenemos que volver a darle tratamiento", ha asegurado.

Tampoco estará el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). Su presidenta, Consuelo Ordoñez, ha considerado que "homenajear a las víctimas del terrorismo en una institución en la que tienen representación partidos políticos que justifican la existencia de ETA y que no condenan la violencia terrorista es un ejercicio de cinismo" y recuerdan que ellos no han acudido ningún año, haya estado el PSOE o el PP en la Presidencia del Gobierno.

Ha considerado incoherente homenajear a las víctimas mientras la mayoría de los partidos se muestran indiferentes ante la presencia de Batasuna-ETA en las instituciones. "Esa fue la primera exigencia de ETA para abandonar la violencia terrorista. El Gobierno de Zapatero negoció las condiciones para que ETA dejase de matar y el de Rajoy ejecutó esas exigencias. No podemos olvidar que estamos ante un final de ETA negociado y quienes hemos pagado –y pagamos– las consecuencias de ese final negociado somos las víctimas", ha denunciado.

"El partido político de apoyo y colaboración que tuvo ETA, hoy reciclado bajo las siglas de EH Bildu, tiene los mismos líderes que cuando ETA mataba. Estas personas llegaron a estar en la cárcel precisamente por formar parte del organigrama de ETA. Hoy esos líderes de la izquierda abertzale hacen política con alfombra roja como si ETA nunca hubiese existido", ha denunciado Ordoñez.

Ordoñez también ha denunciado la impunidad los terroristas huidos –cerca de una treintena según fuentes del ministerio del Interior– "a quienes no se les detiene, y muchos de ellos con delitos de sangre. ¿Dónde están los asesinos de Diego Salvá y de Carlos Sáenz de Tejada, las últimas víctimas de ETA en nuestro país? Siguen huidos y lo más probable es que no se les vaya a detener. Estos asesinatos, cometidos hace apenas doce años –2009–, van a quedar impunes por este final de ETA negociado".

Por último, ha dejado claro que Covite sí apoya la política penitenciaria. "Marlaska está haciendo la política penitenciaria que yo le pedí en julio de 2018. Rajoy ya había prometido el traspaso del Gobierno a cambio del apoyo presupuestario de 2018. El PP hizo todo lo contrario a lo que yo le he pedido. Y lo que es peor, no solo llevó a cabo acercamiento, sino que hizo excarcelaciones. ¿Dónde estaban entonces las otras asociaciones de víctimas?, se ha preguntado.

Dignidad y Justicia es otra de las asociaciones que no estará en el Congreso. Su presidente, Daniel Portero, ha asegurado a Libertad Digital que "no vamos porque los herederos de los que asesinaron a nuestros familiares van". Se refiere a la presencia confirmada de Jon Iñarritu. El diputado de EH Bildu es uno de los representantes de Aralar en la coalición, un partido que empezó siendo unas siglas legales sin votantes que blanqueaban la coalición para darle justificación legal y que acabó disolviéndose.

"El gobierno es equidistante con víctimas y verdugos y nos trata igual. Quizás a los herederos de ETA los trata mejor porque son sus socios de investidura. Llevamos siendo coherentes los últimos tres años desde que Bildu asiste al homenaje y no estaremos. Allí no pintan nada y no van a blanquear su historia sangrienta por hacer un paripé con un felón como Pedro Sánchez", ha continuado.

Además, ha censurado abiertamente cómo se ha realizado el acercamiento de presos de ETA de esta semana, tratando de ocultarlos el mismo día de los indultos: "Son tan cínicos y traidores que aprovecharon el martes 22 de los indultos para esconder otros cuatro acercamientos de asesinos etarras. Con estos del PSOE ni a por agua vamos, que nos hacen la zancadilla".