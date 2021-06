PP y Vox se han desmarcado del homenaje institucional a las víctimas del terrorismo celebrado en el Congreso y se han unido fuera a la concentración de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) para denunciar el acercamiento de presos etarras al País Vaso y lo que consideran el intento del Gobierno de "blanquear" a Bildu.

La AVT decidió ya el año pasado no participar en el acto en protesta por la política penitenciaria, Vox nunca lo ha hecho y el PP ha decidido no asistir este año. Juntos se han fotografiado tras una pancarta en la que podía leerse "verdad, memoria, dignidad y justicia", una foto a la que se ha sumado también Ciudadanos, que no obstante ha asistido también al acto institucional.

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha encabezado la delegación popular y ha acusado Pedro Sánchez de cambiar "sustancialmente" la política del Gobierno de España en la lucha contra en terrorismo y en defensa de las víctimas con su política de acercamiento y convirtiendo a Bildu en "socio de gobierno e interlocutor del Estado".

"No puede haber equidistancia entre Bildu y las víctimas, entre aquellos que no rechazan el terrorismo y aquellos que lo han sufrido", ha manifestado Gamarra, que ha mostrado también su respeto hacia las asociaciones de víctimas que sí han participado en el homenaje en el hemiciclo.

"O se está con las víctimas, o se está con los verdugos, En esto no caben medias tintas", ha coincidido por su parte la presidenta de la AVT, Maite Araluce, quien ha leído un manifiesto en el que se denuncia que de los 240 traslados de presos etarras aprobados por el Gobierno de Sánchez, 195 se han producido el último año.

"No todo vale por garantizarse la permanencia en la Moncloa", ha añadido tras dejar claro que su actitud "no es venganza, es justicia". La AVT está convencida de que Bildu y Sortu no son partidos legales y ha instado a las fuerzas políticas que este domingo se han sumado a su concentración a instar su ilegalización.