El presidente del TC consigue "bloquear" la sentencia que declara inconstitucional el estado de alarma del Gobierno

El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ha conseguido "bloquear" la sentencia que declara inconstitucional el estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la primera ola de la pandemia de la covid-19.

El Alto Tribunal celebró la semana pasada un pleno en el que se debatió la sentencia elaborada por el magistrado conservador Pedro González Trevijano para resolver el recurso presentado por Vox el año pasado. Dicha ponencia propone declarar inconstitucional el confinamiento que ordenó el Ejecutivo al considerar que los derechos fundamentales de circulación y reunión fueron suspendidos y no limitados por el estado de alarma. Por ello, la medida del Gobierno era propia del estado de excepción y no del estado de alarma.

Fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por Libertad Digital muestran su "sorpresa" con el presidente del tribunal Juan José González Rivas que ha vuelto a posicionarse del lado de los magistrados del denominado sector progresista que encabeza Cándido Conde-Pumpido, como ya sucedió durante la deliberación sobre la inclusión de Toni Cantó en las listas del PP de Madrid en las pasadas elecciones autonómicas del 4-M.

"El posicionamiento de González Rivas votando con los magistrados progresistas es una sorpresa relativa, ya que en los últimos meses va siempre de la mano de Conde-Pumpido. Durante el pleno, no se llegó a votar en ningún momento la ponencia, pero sí se hizo público el posicionamiento de cada uno de los magistrados. De los 11 que componen el pleno, 6 avalaron la sentencia de González Trevijano y 5 la rechazaron", destacan.

Las mismas fuentes consideran que "si González Rivas se hubiera posicionado con el sector conservador, se podría haber planteado incluso una votación de la ponencia ya que habría 7 magistrados a favor y sólo 4 en contra. Además, la sentencia tendría más fuerza para salir adelante con el voto favorable del presidente".

"No obstante", apuntan, "lo normal es que la sentencias más complejas en las que no existe jurisprudencia como es el caso sean llevadas 2 o 3 veces a pleno antes de ser aprobadas como ocurrió con la del asedio al Parlamento catalán o la del artículo 155. Ahora es más complicado que la sentencia pueda ser aprobada antes del verano. La ponencia se volverá a llevar al pleno del mes de julio y puede suceder cualquier cosa. Incluso se podría volver a deliberar sobre ella tras el verano o buscar a otro ponente".

Tal y como adelantó LD el pasado mes, la ponencia de González Trevijano "no es una sentencia de máximos". Es decir, no acepta todas las tachas de inconstitucionalidad planteadas por Vox en su recurso y por lo tanto, algunos preceptos sí se consideran limitaciones de los derechos propios del estado de alarma y otros no. Sin embargo, sí considera que los derechos de circulación y reunión, lo más sensibles y relevantes, fueron suspendidos por el Gobierno de Sánchez en lugar de limitados.

González Trevijano, el ponente de la sentencia de Junqueras

El magistrado conservador Pedro González Trevijano se hizo cargo de la ponencia sobre la primera sentencia del estado de alarma el pasado mes octubre, ya que inicialmente la redacción de la misma fue encomendada al magistrado progresista Fernando Valdés, que se vio obligado a abandonar el TC tras verse involucrado en un caso de violencia doméstica.

González Trevijano ha sido ponente también de la sentencia que declaró inconstitucional el mandato del Gobierno para incluir a Pablo Iglesias y a Iván Redondo en la comisión del Congreso sobre el CNI. El mismo magistrado ha resuelto recientemente el recurso del exconsejero catalán Jordi Turull contra la sentencia sobre el 1-O en favor del Supremo y también es el ponente del recurso del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras sobre el mismo asunto. Por otro lado, el también magistrado conservador Antonio Narváez es el encargado de redactar la sentencia sobre el segundo estado de alarma, que obviamente no se espera hasta después del verano y de conocer la primera.