Los golpistas vuelven a los lugares del crimen: homenajes en el Palau y en el Parlament

Continúa la fiesta de la libertad de los golpistas, que insisten en despreciar los indultos y en prometer que lo volverán a hacer. Este lunes han regresado a dos de los escenarios del crimen, el Palacio de la Generalidad y el parlamento catalán. Algunos, como Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, hacía poco que habían estado allí, en la Generalidad, con ocasión de la toma de posesión de Pere Aragonès, pero para algunos habían pasado más de tres años y medio.

El Palau, el patio de los naranjos, la capilla gótica, la residencia del president y otras estancias fueron escenario de las reuniones de lo que dio en llamarse el "estado mayor" del proceso, una especie de gobierno ampliado del que formaban parte los consejeros y personajes como Xavier Vendrell, David Madí, Artur Mas o los Jordis, Cuixart y Sànchez, en calidad de líderes de Òmnium y de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). En el Parlament, los partidos separatistas arrasaron con los derechos de la oposición con el concurso de una presidenta, Carme Forcadell, que había pasado de dirigir las reuniones de la ANC a ordenar las de la cámara autonómica teledirigida por los líderes separatistas, ayuna por completo de conocimientos jurídicos, tal como reconoció en el juicio del Tribunal Supremo.

Este lunes han sido recibidos como auténticos héroes en un nuevo fasto "patrocinado" por Pedro Sánchez, pero en el que el presidente del Gobierno no ha recibido ni un mísero agradecimiento. La tesis defendida en los discursos pronunciados por el vicepresidente Jordi Puigneró, de Junts per Catalunya (JxCat), la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y el presidente de la Generalidad, Pere Aragonès es que la puesta en libertad de los condenados por sedición se debe a las victorias electorales del separatismo (que no ha ganado ninguna de las dos elecciones autonómicas celebradas después del golpe de Estado aunque el sistema electoral y la suma de sus dos principales facciones le ha permitido gobernar) y los triunfos políticos y judiciales en Bélgica y Alemania.

Puigneró: "No daremos las gracias por los indultos"

El primero en expresar esa idea ha sido el vicepresidente Puigneró, uno de los dirigentes más radicales del separatismo. "No daremos las gracias por los indultos a un Estado que pensó que si os encerraba acabaría con nuestras reivindicaciones y seguiremos luchando por el retorno de los exiliados" (sic), ha declarado de entrada para reiterar después los objetivos tanto de su partido como de ERC: amnistía y autodeterminación.

Puigneró realizó además un elogio del 1-O levemente cuestionado en un par de artículos previos a su puesta en libertad por Junqueras y Sànchez. "El 1-O demostramos una determinación insobornable. Hoy somos el 52% de la población catalana que reclama que este país sea independiente; el 1-O no fue un error ni un delito. Lo volveremos a hacer", remachó.

Acto seguido intervino Carme Forcadell en representación de los nueve excarcelados. "Lo primero es agradecer a los miles y miles de catalanes que se han movilizado por nuestra libertad, que han salido a las calles, que han ido a las cárceles, que nos han hecho sentir que no estábamos solos. Pero ni la felicidad ni la alegría son completas porque no todos estamos aquí, hay unos exiliados (sic) que no pueden volver a casa, hay muchas personas represaliadas. Sin las victorias electorales y sin las victorias políticas y judiciales no estaríamos aquí" abundó Forcadell.

Para cerrar el acto en el palacio de la Generalidad habló Pere Aragonès, quien este martes se reunirá con Pedro Sánchez en Moncloa. Aragonès acude con un mensaje nítido, el mantra separatista de la amnistía y la autodeterminación. La cita también este martes en el Tribunal de Cuentas de los representantes legales de Mas, Puigdemont, Junqueras y otros exconsejeros y altos cargos formó parte de un discurso radical.

"Lo habéis dado todo para que Cataluña pueda decidir su futuro en un referéndum. Lo que hicisteis es noble y habéis salido de la cárcel con la tranquilidad de quien no debe pedir perdón por nada. Aquí nada se acaba y nos corresponde perseverar, perseverar y perseverar, por eso seguimos empeñados en conseguir la amnistía y la autodeterminación, porque se os reconozca que no habéis cometido ningún delito. Y por eso hay estas sillas vacías, porque faltan Puigdemont, Comín, Puig, Ponsatí, Marta Rovira y Anna Gabriel", dijo Aragonès, que concluyó con un alegato en contra del Tribunal de Cuentas y a favor de un referéndum de autodeterminación.

Segundo acto

Tras el homenaje en la Generalidad, los exreclusos se han dirigido al parlamento autonómico, donde han sido agasajados por la presidenta de la cámara, la neoconvergente Laura Borràs y diputados de los grupos separatistas. El acto ha tenido lugar en el auditorio. Borràs ha insistido en las teorías separatistas sobre la naturaleza de los indultos. Otra vez ha sido Forcadell, expresidenta del Parlament quien ha hablado en nombre de los excarcelados, que ha agradecido su presencia al personal de la cámara en el homenaje y ha insistido en la amnistía para que puedan regresar los fugados y no haya repercusiones económicas por la malversación para pagar el golpe, en alusión al Tribunal de Cuentas.

Donde no acudieron los expresidiarios fue a la consejería de Economía, donde una turba dirigida por los Jordis trató de impedir el registro a cargo de una comitiva judicial. El edificio donde tuvieron lugar esos hechos, en la Rambla de Cataluña con la Gran Vía, ya no es de la Generalidad. Tiempo atrás había sido vendido por el entonces consejero de Economía Andreu Mas-Colell para cuadrar las cuentas de los recortes de los primeros años de la década. En lo que no hubo recortes fue en la propaganda separatista o en las "embajadas". El edificio en cuestión estuvo ocupado por la consejería de Economía hasta hace un par de años. El departamento se encuentra ahora muy alejado del centro, en la Zona Franca.