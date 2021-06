Vox arremete contra la ley Trans por ser "antihumana" y querer "enfrentar a los españoles"

EFE

Vox se opone radicalmente a la ‘Ley Trans’ que el Gobierno pretende aprobar en Consejo de Ministros mañana martes, en base a las tesis impuestas por Podemos para que, entre otras cosas, los menores de 16 años puedan cambiar de sexo sin necesidad de consentimiento paterno, informe médico o análisis psicológico.

El vicepresidente político, Jorge Buxadé, ha asegurado en una rueda de prensa desde la desde del partido en Madrid, que la norma "no es de sentido común y está alejada de la realidad porque no existe ningún derecho a la autodeterminación de la persona ni puede existir". "Es muy grave que los menores puedan actuar sin conocimiento de sus padres", ha dicho, quejándose de que todavía no se conozca el contenido de esta Ley sobre el que se han filtrado borradores a los medios.

"Quieren imponer la visión de que el hombre es irrelevante, es lo más antihumano que pueda existir", ha dicho Buxadé para quien la izquierda ha demostrado que "les importa un bledo las personas con disforia de género, como les importan un bledo las mujeres o los homosexuales ya que utilizan la doctrina de los derechos para enfrentar a los españoles".

En su opinión, la futura Ley Trans "destruye el edificio de nuestra civilización de un solo golpe" y ha avanzado que, durante su tramitación parlamentaria, el partido irá adoptando medidas para intentar impedir su aprobación.

Contra la bandera arcoíris

El partido ha anunciado que va a promover mociones en todos los ayuntamientos de España donde tienen representación para exigir que la bandera arcoíris no ondee en edificios públicos. "No sólo va contra la Ley de 1981, la doctrina constitución y los tribunales, sino que afrenta al sentido común y a la lógica", ha dicho Buxadé.

"Estamos ante la imposición totalitaria de las opiniones de unos pocos, de una oligarquía que quiere poner fin a nuestro orden social", ha dicho en referencia a los lobbys y el colectivo LGTBI.

El vicepresidente político de Vox ha arremetido también contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por poner la bandera arcoíris en el Ayuntamiento y en las fuentes madrileñas. "El mismo PP de Ayuso que decía que ya no hace política para colectivos concretos, en el caso de Almeida cede a las presiones de la izquierda contentar a ese poderoso lobby que incluso quiere expulsar a Hungría de la UE", ha criticado.

El vicepresidente político de Vox califica de "auténtica amenaza a la democracia, la soberanía nacional y el sentido común" que España esté "al albur de las decisiones caprichosas de los lobbys".

La lucha de Vox contra la ‘Ley Trans’

Vox presentó el pasado 8 de marzo, coincidiendo con la celebración del Día de la Mujer, una proposición no de Ley para acabar con la "ideología de género" y el "adoctrinamiento en la enseñanza y los medios", tal y como adelantó Libertad Digital. La propuesta reclamaba prohibir los tratamientos hormonales o la cirugía en menores.

El texto aseguraba que "la ideología de género es una metamorfosis autodestructiva y socialmente tóxica del feminismo" que "niega la relevancia antropológica del sexo y maximiza la del género" y a la que acusan de ser "un grave peligro para la infancia" por promover la "moda de la transexualidad", que niega, aseguran, el sexo biológico.

En una entrevista en Liberad Digital, la diputada Carla Toscano, uno de los rostros más combativos con el feminismo, calificó la Ley Trans de Irene Montero como una "barbaridad que ignora la realidad" y aseguró que va a "crear una inseguridad jurídica inmensa".

"Atenta contra la libertad y pretende adoctrinar a nuestros hijos que podrán mutilarse y hormonarse a una edad en la que no tienen capacidad para decidir", dijo, negando que en España exista discriminación hacia los transexuales ya que, opina, "el colectivo LGTBI trans tiene privilegios".