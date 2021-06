Aragonès se crece tras hablar con Sánchez y afirma que una mesa "de igual a igual" negociará el referéndum y la amnistía

El segundo de Junqueras ha salido en tromba tras las reunión con Pedro Sánchez en Moncloa. Pere Aragonès ha dado por sentado que la mesa de negociación dilucidará la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña pactado con el Estado. En una rueda de prensa celebrada en la delegación de la Generalidad en Madrid, Aragonès ha declarado que "la primera reunión con el presidente Sánchez ha servido para constatar las diferencias evidentes y las posiciones alejada de ambos gobiernos, así como la existencia de un conflicto político entre el Estado español y Cataluña".

Bajo ese marco, Aragonès ha insistido en que Sánchez ha reconocido "la existencia de un conflicto político" que a su juicio se debe resolver tras una negociación con un referéndum. El presidente de la Generalidad ha explicado que la mesa se reunirá la tercera semana de septiembre, pero que antes habrá una reunión de la comisión bilateral Estado-Generalidad para abordar expedientes como los supuestos incumplimientos del Estatut, el reparto de fondos europeos y las inversiones del Estado en Cataluña.

Tarea de la mesa será, según Aragonès, negociar que el Gobierno aplique las peticiones del Consejo de Europa sobre el regreso de los fugados y la concesión de una amnistía, así como la convocatoria de un referéndum. En los próximos días, apuntó, se reunirán sendas delegaciones del Gobierno y de la Generalidad "de igual a igual" para abordar la metodología de trabajo, la agenda y la composición de la mesa.

Aragonès ha centrado parte de su discurso posterior a la reunión, que se ha prolongado durante dos horas y cuarenta minutos, en la amnistía. "Hay que encontrar una solución para toda la represión, para los exiliados (sic), los que están pendientes de juicio y los que sufren la persecución del Tribunal de Cuentas".

También ha señalado que la presunta "voluntad mayoritaria de la ciudadanía de Cataluña pasa por la amnistía y por la autodeterminación, por votar para decidir el futuro político de Cataluña". "Esos son los grandes consensos que trasladaremos en la mesa", ha abundado Aragonès.

El dirigente separatista reconoció que no será fácil alcanzar todos los objetivos, "pero pondremos toda nuestra perseverancia, perspectiva y paciencia. Iremos con toda la ambición para conseguir el referéndum".

En cuanto a la amnistía, Aragonès se ha mostrado convencido de que Sánchez y el Gobierno podrán tumbar las órdenes de detención contra los prófugos. En su opinión, "la derecha política tiene intervenida una parte del Poder Judicial" y está en manos del Gobierno resolver esa cuestión y desjudicializar el "conflicto".

El plazo de dos años

Aragonès ha comentado también que la propuesta del Gobierno es mantener el estatus actual, "que no es una solución porque no incluye a todos los ciudadanos de Cataluña". "Nuestra propuesta, sí, ya que damos la oportunidad a quienes quieren seguir como hasta ahora que se vote en contra de la independencia", ha manifestado.

En cuanto a la duración de las negociaciones, Aragonès ha asegurado que los avances se revisarán en un plazo de dos años. El presidente autonómico no ha querido valorar el plazo concedido por Junts per Catalunya (JxCat) de dos años. En su opinión, "no nos podemos alejar de los ámbitos de diálogo". La respuesta no se ciñe precisamente a lo acordado con JxCat, que pretende volver a la vía unilateral si en el plazo de dos años no se ha acordado un referéndum de autodeterminación.