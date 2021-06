La Razón 'cesa' a Carmen Calvo: El PSOE quiere votantes aún más radicales que los sanchistas

El Mundo

"El Tribunal de Cuentas activa el proceso para el embargo a líderes del 'procés': "La presión del Gobierno no nos afecta. Seguimos adelante". Ja, mira qué chulitos. Sánchez tiene a su ejército mediático en pie de guerra para que los golpistas no devuelvan el dinero que robaron. "Pere Aragonès visita Moncloa como juez de la gobernabilidad de Pedro Sánchez". Estos dos parecen novios.

Y ayer, la inefable Irene Montero parió la ley trans, que te permite cambiarte el sexo las veces que te dé la gana. ¿Que eres tía y vas al servicio del bar y está lleno?, pues te autodeterminas tío y te saltas la cola. ¿Que sales del baño siendo tío pero te apetece ligar estilo tía? Pues te vuelves a autodeterminar tía y listo. Siempre puedes cambiar de opinión si tienes que volver al baño.

No se entiende que haya carcas que estén contra una ley tan guay, como Rosell. Dice que es un "desvarío", no sé por qué. "El gobierno " ha adoptado la adanista ideología transgénero de Podemos, para la cual no existen los géneros biológicos y toda persona puede ser indistintamente hombre o mujer en función de sus sentimientos y voluntad coyuntural. Que todo adulto o menor, tenga o no problemas de identidad, pueda decidir individualmente si es hombre o mujer sin elemento probatorio, solo con rellenar un formulario en el Registro Civil, es una aberración que puede provocar graves problemas de inseguridad jurídica y caos administrativo. La ideología queer pretende operar ignorando la biología, pero el Derecho no puede estar sometido a pulsiones identitarias". Se nota a la legua que Rosell es un "todos" patológico, habrá que despatologizarle.

El País

"El Tribunal de Cuentas reclama 1,9 millones a Junqueras". Una estimación de lo que esta banda de ladrones robaron durante el procés. El periódico sanchista también se suma a la campaña del Gobierno para destrozar a esta institución. "Una exministra del PP dictará la sentencia contra los ex altos cargos sancionados por el Tribunal de Cuentas". El País no se para en barras a la hora de enlodar cualquier institución.

El matón del día es Víctor Lapuente. "Nunca sabremos a ciencia cierta qué hubiera pasado sin los indultos. No existe una España B idéntica a nuestro país con la única diferencia de que el clon de Pedro Sánchez que la gobernara denegase el perdón a los sentenciados por el 1-O". O sea, que el Sánchez que dijo en campaña que no habría indultos , ¿era un clon de Sánchez? Vaya, eso no se le había ocurrido ni a Carmen Calvo.

"Podemos imaginar esa nación B: cuatro o cinco años más con la política catalana emitiéndose, con las cámaras de TV3, desde Lledoners. Y una creciente presión internacional hacia España por la severidad de las penas, en contraste con el aplauso unánime que los indultos han recibido en todos los medios de referencia de la opinión pública democrática". Según Lapuente, la mayoría de los españoles son antidemocráticos, los manifestantes de Colón una banda de fascistas antidemocráticos, medios de comunicación con ABC, El Mundo o La Razón, todos antidemocráticos. Y el Pedro Sánchez candidato era un ultra antidemocrático partidario de que se cumplieran las penas íntegras.

David Trueba le toma el relevo a Lapuente para golpear con saña al gafotas Casado. "A algunos parece importarles mucho la unidad de España pero muy poco la unidad de los españoles". Y es que ahora a quienes le importa la unidad de los españoles es a los indepes. "Nada rompe más esa unidad pretendida que calificar a los que no piensan como tú de malos españoles". Bueno, y esto lo dicen los del insulto constante. El País a los que no piensan como ellos les llaman fascistas, ultras, trumpistas. Hoy, de hecho, antidemocráticos.

"Un país democrático tiene que esforzarse para no mezclar la cárcel con la actividad política. Algunos se olvidan de que dos presidentes de la Generalitat como Mas y Torra fueron inhabilitados administrativamente sin necesidad de enchironarlos". Porque Mas y Torra no estaban en el Parlamento catalán ni en el Gobierno que dio el golpe. Al no firmar ni las leyes de desconexión, ni la declaración unilateral de independencia, ni malversar fondos para el referéndum ilegal no cometieron ningún delito, por eso no les enchironaron. Porque una país democrático como era España antes de Sánchez no mezclaba la cárcel con la actividad política. Ahora, con la dictadura sanchista y medios como El País al servicio del régimen las cosas han cambiado.

ABC

"Sánchez quiere ‘indultar’ diez millones de euros al golpismo". Sánchez y sus terminales mediáticas van a dejar España como un erial.

Dice el editorial que Sánchez "dice una cosa y su contraria sin solución de continuidad, y todas las instituciones democráticas sin excepción se tienen que amoldar a él por la sencilla razón de que él es quien representa a la democracia, y los demás la obstaculizan". "En su día, el PSOE votó a favor de que el Tribunal de Cuentas fiscalizara los gastos dedicados por la Generalitat a su aparato de ‘acción exterior’. Ahora, como cualquier multa a los separatistas dificulta sus planes de negociar con ERC soluciones soberanistas, a Sánchez le sobra ese Tribunal. Y dado que no tiene mayoría suficiente en ese organismo para someter a sus consejeros, su solución solo pasa por deslegitimar al Tribunal, atacar a la oposición, plantear otra reforma arbitraria para nombrar a sus miembros, y enviar a sus ministros a acusar a los consejeros de cuentas de «poner piedras en el camino» de la supeditación al separatismo". Con El País y las teles sanchistas como artillería pesada.

"Ayer no tuvo el más mínimo reparo moral en afirmar que ha cambiado de opinión, y que si antes rechazaba los indultos, ahora le parecen útiles". Si Sánchez hubiera sido un demócrata y no un tirano hubiera convocado un referéndum como hizo González con la OTAN cuando cambió de opinión. Y eso que Felipe no le llegó ni a la suela del zapato con las mentiras, en eso Pedro Sánchez Castejón es el plusmarquista mundial.

Isabel San Sebastián dice que "hoy Sánchez agachará la cabeza ante Aragonès, mientras el Tribunal de Cuentas concreta la cantidad exacta de dinero desviada por los sediciosos para sufragar sus delitos. Unos cinco millones de euros robados al contribuyente, en un caso de corrupción que atañe a lo más granado del poder político catalán y que el Gobierno contempla como «piedras en el camino del diálogo» sembradas no por los corruptos, sino por los jueces. Obispos, empresarios y demás colectivos dependientes del BOE se han rendido a sus pies. La Justicia, sin embargo, resiste con valentía, aunque el presidente y sus ministros se empeñen en deslegitimarla. Tampoco la ciudadanía se doblega. Las encuestas hunden al PSOE y otorgan al centro-derecha una mayoría absoluta, si es que España y la democracia sobreviven a este sátrapa". Sánchez ha cogido con España el mismo ritmo que Daniel Ortega con Nicaragua. España no resistirá dos años esta velocidad de destrucción.

La Razón

"La derrota de Calvo con la ley trans la saca del gobierno". "Fuentes gubernamentales aseguran a LA RAZÓN que la vicepresidenta primera no mantendrá su cargo en la remodelación del Ejecutivo que Pedro Sánchez tiene previsto emprender en las próximas semanas . Esto no solo supone un cambio de ciclo, sino que dota la «crisis de Gobierno» de una dimensión muy trascendente". Carmen Calvo tendría que haber salido del Gobierno inmediatamente después de llamar nazis a los madrileños, no por la ley trans.

Cuenta La Razón que en Podemos están exultantes y fían "al avance de la ley Trans su propia remontada" porque "a pesar de las últimas victorias para los morados en el Gobierno, percibían que no recibían rédito electoral". Claro, qué duda cabe, se va notar mucho, la remontada va a ser la leche. Está la mayoría de la peña suprepreocupada por la autodeterminación del sexo. Vamos, yo misma estoy impaciente por autodeterminarme en cuanto acabe esta revista, no veo el momento.

Dice el editorial que el PSOE quiere votantes aun más radicales de lo que ya lo son los sanchistas. "Nos hallamos ante un significativo corrimiento ideológico en el campo del feminismo, dominado de antiguo por organizaciones vinculadas al PSOE, hacia la adopción de los postulados más radicales de la llamada «teoría queer», que ha ido ganando terreno en el ámbito de la extrema izquierda, y que mantienen que la identidad sexual es una construcción social ajena a la realidad biológica".

"La aprobación de la ley Montero puede interpretarse como la derrota sin paliativos de un sector de las mujeres socialistas, que encabeza la todavía vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el primer indicio firme de que la actual dirección del PSOE busca un nuevo espacio electoral entre unos movimientos sociales, mosaico de minorías, actualmente asociados a las formaciones de extrema izquierda". ¿Un espacio electoral más radical que el sanchismo? Eso no existe, te caes del mapa.