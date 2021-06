En el día en el que el Consejo de Ministros aprueba la "ley Trans" impulsada por Irene Montero, desde el Partido Popular recuerdan que esta medida ha provocado una profunda división en el Ejecutivo entre aquellos contrarios a la misma, encabezados por Carmen Calvo, y los ministros de Podemos que apoyan a Irene Montero.

Al primer grupo es al que este martes ha hecho un llamamiento la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que ha pedido a los socialistas que no estén de acuerdo con la medida que se rebelen en contra la "minoría radical" que "impone" la Ley Trans.

"En la tramitación de la ley, estaremos atentos y hay una mayoría para que esa ley pueda salir del Congreso sin necesidad de generar esa inseguridad jurídica y esa desprotección a los menores. Instamos a todos aquellos diputados que no están de acuerdo con la autodeterminación de género para que apoyen las enmiendas del PP", ha pedido.

En los últimos meses, miembros del PP se han reunido con "feministas" cercanas al PSOE que les han mostrado su oposición a esta medida que se aprueba este martes. "Entendemos a todas esas mujeres que durante décadas han luchado por nuestros derechos y hoy se ven borradas", ha asegurado Gamarra en rueda de prensa. Cabe recordar que la propia vicepresidenta Carmen Calvo, criticaba hace unos meses que "el género se elija sin más que la voluntad".

Por todo ello, la portavoz del PP ha dicho que considera que España necesita una "ley Trans", pero "no tiene que ser esta ley Trans" de Irene Montero porque el PP "no está de acuerdo con la autodeterminación de género que se recoge en la misma, que va a suponer el borrado de las mujeres. No hemos llegado hasta aquí para que se comience a invisibilizar a la mujer y el borrado de las políticas en base al sexo", ha añadido.

Además, Gamarra ha incidido en la "inseguridad jurídica" y en la "desprotección a las menores" que va a provocar esta medida en los próximos meses por lo que los populares no descartan tampoco recurrirla al Constitucional.