Proetarras amenazan de muerte al hijo de Iturgaiz durante un partido de fútbol

Radicales proetarras insultaron y amenazaron de muerte al futbolista Mikel Iturgaiz, hijo del líder del PP vasco, Carlos Iturgaiz, el pasado sábado, cuando jugaba un partido de fútbol de Regional Preferente en el campo del Sporting de Gernika, según informa El Mundo.

Al joven delantero del Askartza, de 23 años, lo llamaron "¡Iturgaiz, hijo de puta!" y le amenazaron con "quemarle vivo". "Empezaron con lo de ‘hijo de puta’ –cuenta el hijo del político popular– pero enseguida me llamaron ‘fascista’ y todo tipo de barbaridades que intentaba no escuchar; pero la verdad es que no estaba centrado y preferí no entrar en la provocación para intentar acabar el partido".

Según el diario de Unidad Editorial, los escupitajos y el lanzamiento de un bote dieron paso, con el pitido inicial, a una invasión del campo y un tenso cara a cara con el primero de los radicales que se acercó gritando. "¡Fachita, te vamos a matar! ¡Te vamos a quemar vivo con tu puto padre!", le amenazó uno de ellos. El árbitro constata que un número indeterminado de radicales se abalanzó sobre Mikel con la intención de agredirle. El futbolista agradece "el apoyo tanto del árbitro como de los jugadores del Sporting de Gernika".

Tal y como recoge La Vanguardia, en octubre, Iturgaiz ya denunció otro episodio de acoso, cuando compartió una fotografía del retrovisor destrozado de su coche: "Quiero denunciar que sigo sufriendo el acoso de algunos sinvergüenzas que, por ser hijo de quien soy y dar mi opinión, no paran de joderme la vida".

En Twitter, el presidente del PP, Pablo Casado, y el exintegrante de la lista de Díaz Ayuso para las elecciones de la CAM, Toni Cantó, se han solidarizado con el futbolista:

Como te dije ayer, @mikel_iturgaiz, tienes todo nuestro apoyo frente a los miserables que te amenazan.

Aunque nos insulten no dejaremos de defender a España y la libertad en País Vasco.

Y espero que la Justicia les haga pagar su acoso.

Estamos orgullosos de ti, como de tu padre. pic.twitter.com/Fq5Ei0s0SJ — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) June 29, 2021