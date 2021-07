Pitorreo con el "nunca jamás" de Sánchez: "Su Pedridad miente por vicio"

El Mundo

"Sánchez silencia al abogado del Estado en el Tribunal de Cuentas". "El Congreso acorrala a Pedro Sánchez en el debate de los indultos de los líderes independentistas". Lo del jamás habrá referéndum desató el cachondeo hasta en sus socios. Dice Javier Redondo que cuando Sánchez dice "jamás" quiere decir "por ahora". Pero Pedro Primero El Embustero ni se inmuta. "Él acepta que su palabra carece de valor y tampoco le importa", "tiene atada la legislatura" y ande yo caliente, ríase la gente.

Jorge Bustos hace la crónica del debate de ayer, en el que Rufián fue la estrella por pitorrearse de la palabra del presidente. "Nadie pega como don Gabriel", "dejarse abofetear por Rufián en el mismo pleno en que intentas rentabilizar la excarcelación de sus amigos es demasiado humillante hasta para él". No hay humillación de los separatistas que Sánchez no pueda aguantar, Jorge.

"No solo la oposición en bloque retrata sus mentiras; también lo hacen sus supuestos aliados, que le han tomado la medida. Ahí estuvo ayer Gabriel Rufián, humillando la credibilidad del presidente del Gobierno desde la tribuna del Congreso. Todos señalan el nulo valor de la palabra de Sánchez, la debilidad de quien es capaz de cambiar de opinión con el único fin de seguir ostentando el poder", dice el editorial. Hombre, quién se resistiría a la tentación de humillarle con ese currículum de embustes.

Arcadi Espada insiste en que el independentismo ha sido derrotado. "Hace nueve años los nacionalistas catalanes iniciaron un movimiento revolucionario, aprovechando un momento de debilidad del Estado y de la Unión Europea, y el intento fracasó ridículamente". "El independentismo da cada día pruebas sigilosas de su derrota. La última la exhibió ayer el diputado Rufián con su habitual torpeza. Cualquiera que no sea él comprende que la jactancia con la que interpeló al presidente -'También dijo que nunca habría indultos, así que denos tiempo'- prueba que la autodeterminación no es objeto de negociación alguna. Si estuvieran sobre la mesa propuestas serias sobre el caso, al diputado Rufián le obligarían a guardarse su natural chocarrero". Si tú lo dices Arcadi, nada que objetar, el tiempo lo dirá. Rufián es un bobalicón que siempre tiene que llamar la atención con sus payasadas. No creo que sus jefes le tengan al tanto de lo que hablan con Sánchez.

El País

Hasta El País se ríe de Sánchez titulando a cinco columnas: "Referéndum, nunca jamás". Y es que el diario sanchista se ha levantado con la guasa subida y dice que "la Abogacía del Estado se aparta de la causa contable contra los independentistas". Que se aparta ella solita, eh, sin intervención de Sánchez. O son unos cachondos o nos toman por imbéciles.

Xosé Hermida narra la divertida sesión de ayer. "Nunca", proclamó con toda la energía Pedro Sánchez. "Jamás", enfatizó de inmediato. "No habrá referéndum de autodeterminación", concluyó. A Dios pongo por testigo, le faltó decir. "El presidente del Gobierno ha comprometido este miércoles su palabra ante el Congreso de los Diputados de que el diálogo abierto con el independentismo catalán no conducirá a ningún acuerdo que sobrepase la Constitución. ¿Su palabra?, ¿qué palabra? Si Sánchez viviera en los tiempos en que la palabra dada iba unida al honor y era sagrada, estaría en un calabozo o huido.

"El compromiso de Sánchez de que su partido nunca permitirá la autodeterminación de Cataluña no impresionó mucho al resto de la Cámara. No solo la derecha, también los independentistas le recordaron que en este tema ya ha cambiado varias veces de opinión". Y ya puestos hasta se lo recuerdo yo, le falta decir a Xosé, que hoy está sembrado. Jajaja.

Anabel Díaz vuelve a inventarse una realidad paralela. "Sánchez se queda con la mano tendida". ¿Tendida a quién? "Este 30 de junio, el jefe del Gobierno recibió en el Congreso de los Diputados una lluvia con descalificaciones y acusaciones de tal hondura que, de ser ciertas, merecerían colocar a Sánchez no ante un juicio político sino penal". Bueno, ciertas son, otra cosa es que estén en el Código Penal. No negará Anabel que es un mentiroso patológico.

"Concordia y perdón. Estas son las banderas que ondea Sánchez para justificar la concesión de los indultos a los condenados por el Tribunal Supremo por delitos de sedición. De momento, le ha valido la rotunda condena de la oposición, con buenas dosis de mofa por utilizar un lenguaje y unos conceptos que se les antojan almibarados, además, de falsos". Es que verás, hija, la palabra concordia en la boca de un sujeto que insulta a los españoles día tras día a través de sus ministros y de este periódico, da risa.

ABC

"El secesionismo reactiva a sus bases para una Diada caliente". "Nadie cree ya a Pedro Sánchez". "Pedro Sánchez se ha convertido en un peligroso aventurero que además está siendo humillado por ERC", dice el editorial. "Sus bandazos empiezan a constituir una antología, no ya de la contradicción, sino de la mentira más descarada". Es un adicto a la mentira, deberían crear un Proyecto Hombre para él.

"El presidente del Gobierno ya no es un problema para España, sino que se ha convertido en un problema para sí mismo con el que arrastra al PSOE a la pérdida absoluta de credibilidad. Su afición a cambiar de opinión sin el menor recato ético, y con total desahogo político, lo hace ya incapaz de distinguir entre su obsesión por el poder y la política de Estado". Y lo que disfrutamos con los memes qué.

Ignacio Camacho se parte. "En los últimos tres años, todo el país se ha acostumbrado a traducir el idioma político del presidente. 'No' significa en su particular lenguaje 'sí'(y viceversa); 'siempre' quiere decir 'por ahora', 'hoy'; 'nunca' equivale a 'mañana' y 'jamás', a 'la semana que viene'". "La reacción unánime del arco parlamentario demuestra hasta qué punto Sánchez ha malversado su palabra convirtiéndola en cháchara inservible". "La gente da por sentado que miente por automatismo, por rutina e incluso por vicio". No puede dejar de mentir, es un troladicto y necesita tratamiento.

Luis Ventoso cree que "realmente la cara de Sánchez alcanza niveles de dureza casi alienígena". Nunca se ha visto nada igual, no ya en un político, en una persona cualquiera. "A estas alturas, y por desgracia, la palabra del eventual presidente del Gobierno tiene un valor similar a un bolívar venezolano (que equivale a 0,00000000000263348 euros)". Que tampoco le pedimos que tenga el respeto por la verdad del mundo anglosajón, pero hombre, un poquito de autocontrol, caramba.

La Razón

"El Gobierno abre con ERC una negociación paralela a la mesa de diálogo". Dice Marhuenda que "tras la jornada parlamentaria vivida ayer, solo cabe esperar la mayor oscuridad posible, porque no se ven puntos de coincidencia, salvo eso del diálogo que ha sido practicado, con mayor o menor éxito, por todos los gobiernos. Hay que partir de la base de que los independentistas solo entienden el diálogo como sinónimo de concesiones. Ahora comienza el espectáculo de la mesa de diálogo, las declaraciones altisonantes y los despropósitos". Pues hala, de vacaciones.

Chapu Apaolaza le saca algo más de chicha al día de ayer. "Calor, indultos, macrobrote e intervención de Aitor Esteban, portavoz del PNV, partido recolector de España". Aitor se pone muy nervioso con la palabra traidor. Será su mala conciencia.

"Pedro Sánchez ha prometido que no apoyará un referéndum de autodeterminación en España". ¿No se queda uno mucho más tranquilo? "Cuando Sánchez dice 'nunca', se paran los relojes, echan a volar las palomas y el mar se retira de la costa dieciséis kilómetros". ¡Cuidado, Sánchez ha dicho nunca!

Y es que "cuando Su Pedridad dice que algo no va a pasar 'nunca' -más aún 'nunca jamás'-, es señal de que ese algo ya se va acercando. Una de las paradojas de la matemática sanchista consiste en que diciendo que nunca habrá referéndum de independencia, consigue que se abra el debate sobre si el referéndum de independencia sucederá". Que no sería posible sin saltarse la Constitución y tal, pero ya se apañará él, ha dado sobradas muestras de que hacer trampas y mentir es lo único en lo que realmente tiene un doctorado.